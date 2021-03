BAJDEN SE OBRATIO NACIJI, PA SLAGAO: Predsednik SAD hteo da poentira sa američkim žrtvama, ali mi nije baš proslavio!

U svom obraćanju naciji iz Bele kuće povodom jednogodišnjice zaustavljanja koronavirusa, predsednik Džo Bajden je tvrdio:

"Već sam vam rekao, u džepu nosim karticu sa brojem Amerikanaca koji su do danas umrli od COVID-a. To je na poleđini mog rasporeda. Do sada je ukupno umrlo u Americi 527.726. To je više smrti nego u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, ratu u Vijetnamu i 11. septembra zajedno. Oni su bili muževi, žene, sinovi i ćerke, bake i deke, prijatelji, komšije, mladi i stari ".

Iako treba oplakivati broj umrlih od koronavirusa, Bajdenove cifre su jednostavno netačne.

Nekoliko mejnstrim medija osporilo je Bajdenovu tvrdnju. Njuzvik je, na primer, primetio:

"Kao što je primećeno u skupu podataka Kongresne istraživačke službe, broj smrtnih slučajeva u tri rata, uključujući smrtne slučajeve koji nisu stradali u borbama, iznosi 580.135. Dodavanje smrtnih slučajeva od 11. septembra u terorističkom napadu dovodi do ukupnog broja od 583.112 - više od smrtnih slučajeva od COVID-a."

Prvi svetski rat: 116.516

Drugi svetski rat: 405.399

Vijetnam: 58.220

11 Septembar: 2.977

Nakon činjenične provere ratnih statistika prošlog meseca, portparol Bele kuće rekao je za Vašington post da je Bajden govorio o smrtnim slučajevima u borbi. Predsednik to nije posebno istakao tokom obraćanja naciji ove nedelje.

Ako smrtnost u bitkama ostaje metodologija, nejasno je zašto je teroristički napad 11. septembra uvršten u brojke.

Sekretarica za štampu Bele kuće Džen Psaki je na pitanje o Bajdenovim lažnim tvrdnjama tokom brifinga za medije u petak odgovorila: "Drago mi je što ste usredsređeni na važan posao".

Izgleda da se američke smrti ne kvalifikuju.

