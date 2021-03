DECENIJA PAKLA: Krvavi rat u Siriji obeležili ubijanje dece, hemijsko oružje, uspon i pad Islamske države, milioni izbeglica...

Krvavi rat u Siriji traje tačno 10 godina.

Decenija pakla, koju su obeležili ubijanje nevine dece, korišćenje hemijskog oružja, uspon i pad Islamske države, kao i milioni izbeglica, počela je na današnji dan 2011. protestima protiv predsednika Bašara el Asada u gradu Dera.

Talas pobuna

Demonstracije su bile inspirisane „arapskim prolećem“, talasom pobuna protiv vlasti širom severne Afrike i Bliskog istoka. Ko se prvi okrenuo nasilju, snage pod kontrolom vlade ili nezadovoljni građani, tek sukobi su začas prerasli u pobunu, a ona u nešto što na Zapadu nazivaju sirijski građanski rat. Mada, iskreno govoreći, u ratu osim zaraćenih strana iz same Sirije - vlade s jedne, samozvanih demokratskih snaga s druge, sirijske opozicije s treće i raznih terorističkih grupa sa četvrte - učestvuje još najmanje pola sveta.

Bašara el Asada i vojno i politički podržavaju Rusija, Hezbolah, Iran i razne iračke šiitske milicije. Demokratske snage, ali i pobunjene kurdske grupe imaju podršku SAD, Britanije, Francuske... Uz delove opozicije stala je Turska, koja je na kraju zauzela teritorije pravdajući se da ih ugrožavaju Kurdi. Sav haos u kome se često i ne zna ko koga ubija, a razrušene zgrade su postale deo svakodnevice, možda je najbolje iskoristila Islamska država. Ovi teroristi iznikli iz Al Kaide uspeli su da do 2014. osvoje velike delove Sirije. Proglašenjem kalifata 2014. postali su prava sila - teatralno su odrubljivali glave, ubirali milijardu dolara poreza godišnje i imali više od 30.000 boraca. To je od njih napravilo i glavnu metu, pa su ih zajedno napali sirijska vlada, opozicija, Rusija, Amerika, Turska... Do 2017. bili su skoro uništeni.

foto: Printscreen

Mališani

Rat u Siriji uticaoje i na ostatak sveta - pokrenut je migrantski talas ka Evropi, a iz zemlje je otišlo čak 5,1 milion ljudi.

Najveće žrtve sukoba sa više od pola miliona mrtvih su najmlađi, koji i ne poznaju normalan život. - Skoro pet miliona dece rođeno je u Siriji za 10 godina, a milion njih u izbegličkim kampovima. Sva ta deca ne znaju ni za šta osim za smrt, patnju i razaranje. Od 2011. skoro 12.000 dece je ubijeno ili povređeno u Siriji, to znači bar jedno dete na svakih osam sati. Mada, ovo su samo deca čije smo sudbine verifikovali, broj je možda i mnogo veći - upozorio je Bo Viktor Nilund, predstavnik Unicefa u Siriji, na konferenciji u Ženevi.

Mir je i danas daleko kao što je već punu deceniju.

foto: Printscreen

Sukobljene strane 1. Sirijska vlada Bašara el Asada Podrška: Hezbolah, Rusija, Iran, iračke milicije 2. Sirijska opozicija Podrška: Turska, Vlada spasa Sirije 3. Islamska država 4. Sirijske demokratske snage Podrška: Međunarodna koalicija pod vođstvom SAD

Kurir / A. Ivanović

Kurir