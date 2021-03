ŠTA JE ISTINA? Navaljni zatvor poredi sa koncentracionim logorom, a preko Instagrama prenosi poruke! Kaže sve se snima i prati!

Najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navaljni konačno se oglasio i otkrio da je smešten u gulag u mestu Pokrov, koje se nalazi nešto više od sto kilometara severoistočno od Moskve. Glavni suparnik predsednika Vladimira Putina osuđen je na dve i po godine robije zbog kršenja odredbi o uslovnoj slobodi jer je bio u Nemačkoj na lečenju.

Kamere sve snimaju

Nakon što je prošlog meseca prebačen iz zatvora u Moskvi, nekoliko dana se nije znalo gde se Navaljni nalazi i zapadni mediji su spekulisali da je poslat u Sibir na izdržavanje kazne. On se oglasio porukom na Instagramu uz koju je objavio i svoju fotografiju na kojoj je ošišan na ćelavo, što je uobičajeni postupak za zatvorenike u Rusiji.

Sa suprugom i decom tokom lečenja Poseta u bolnici u Nemačkoj foto: Instagram / Navalny

Lečio se u Nemačkoj, otrovan novičokom Navaljni se u januaru vratio u Rusiju iz Nemačke, gde je proveo pet meseci na lečenju. Tokom ukrcavanja na avion u Sibiru prošlog leta njemu je iznenada pozlilo, a u nemačkoj vojnoj laboratoriji je utvrđeno da je on otrovan bojnim agensom novičok, kojim je pokušan i atentat na ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja 2018. u Velikoj Britaniji. Ove navode Kremlj je odbacio i optužio Navaljnog da je postao instrument u rukama američke CIA. Po povratku u Rusiju osuđen je zbog kršenja uslovne slobode.

- Nalazim se u Zatvorskoj koloniji broj 2 u Pokrovu, ustanovi poznatoj po strogim uslovima. Mislim da je neko od rukovodilaca pročitao Orvelovu knjigu "1984" i odlučio da napravi zatvor po ugledu na nju - naveo je na početku poruke Navaljni i nastavio:

Tretiraju ljude kao životinje Ruski mediji su preneli i izjavu Olge Mihailove, advokatice Alekseja Navaljnog, koja je potvrdila da se on nalazi u gulagu u mestu Pokrov. Rusija ima ukupno oko 600 radnih kampova koji služe za izdržavanje zatvorskih kazni. Aktivista Konstantin Kotov, koji je proveo skoro dve godine u ovom gulagu, tvrdi da je reč o mestu na kojem se zatvorenici ne tretiraju kao ljudi, već kao životinje.

- Nisam još bio svedok nasilja, ali verujem u priče zatvorenika koji su ovde duže od mene da često dolazi do njega. Video-kamere su svuda, svakog trenutka neko vas posmatra i najmanji prekršaj lako se otkriva. Tri stvari ne prestaju da me oduševljavaju. Zvezdano nebo, naredba koja mora da se posluša i osećaj kada rukom prelazim preko sveže izbijane glave. Priznajem, zatvorski sistem je uspeo da me iznenadi. Nisam imao predstavu da je moguće napraviti koncentracioni logor na sto kilometara od Moskve. Moja nova kuća je koncentracioni logor. Zabranjeno je psovanje i da govorite u slengu. Ova zabrana se strogo poštuje. Možete li da zamislite zatvor u kome nema psovanja? Užasno. Ali ako sve posmatrate kroz humor, može da se živi. Tako da sam dobro sve u svemu.

Masovni protesti

Dejli mejl prenosi da je njegovo hapšenje pokrenulo najmasovnije proteste u Rusiji u poslednjih desetak godina. Protesti u kojima je uhapšeno više hiljada osoba imali su podršku Zapada, a zvanični Kremlj je odgovorio pooštravanjem mera. Navaljni je u februaru osuđen na kaznu od 850.000 rubalja, što je oko 11.500 dolara, jer je jednog veterana iz Drugog svetskog rata nazvao izdajicom što se pojavio u video-snimku koji propagira vlasti u Kremlju.

