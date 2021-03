TRAMP: Odluka o ponovnoj trci za Belu kuću tek novembra 2022.

Rojters prenosi da je Tramp u razgovoru za „Fox Njuz“ rekao da je trenutno posvećen pomaganju kolegama republikancima u pokušaju da povrate kontrolu nad Predstavničkim domom SAD i Senatom na izborima 2022. i da veruje da postoje veoma dobre šanse za to. Tramp je naglasio da će odluku o novoj kandidaturi za Belu kuću doneti nakon tih izbora i da ispitivanje javnog mnjenja pokazuje da su njegove pristalice spremne da ga podrže ako ponovo uđe u trku za predsednički mandat. Bivši američki predsednik je rekao i da će na izborima 2022. voditi kampanju za kandidate koji podržavaju njega i njegovu politiku, a protiv onih republikanaca koje smatra nelojalnim. Rojters prenosi da je Tramp tokom intervjua preporučio da se svi vakcinišu protiv korona virusa, a nedavne ankete u SAD pokazuju da veliki broj republikanaca i Trampovih pristalica ima rezerve prema imunizaciji. "To je odlična vakcina. To je sigurna vakcina. I to je nešto što deluje. Preporučio bih je mnogim ljudima koji ne žele da se vakcinišu, a znam da me mnogi od njih iskreno podržavaju", rekao je Tramp, koji se i sam vakcinisao u januaru.

Kurir.rs/Tanjug

