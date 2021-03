TRAMP ĆE IPAK DOĆI GLAVE CNN? Mreža izgubila polovinu gledalaca otkako je on napustio Belu kuću!

CNN je u proseku od 4. novembra, dan nakon predsedničkih izbora, do Dana inauguracije 20. januara, prosečno gledao 2,5 miliona gledalaca. Ali gledaoci su pobegli iz liberalne mreže nakon što je predsednik Biden stupio na dužnost, a CNN je od januara u proseku gledao samo 1,6 miliona gledalaca. Od 21. do 15. marta.

Gledanost CNN-a tokom pravednih sati od 20 do 21 čas. ET je opao za 36 odsto otkako je Bajden stupio na dužnost nakon što je porastao nakon izbora. CNN-ov prvobitni pad gledanosti bio je još oštriji među ključnim demografskim kategorijama odraslih od 25 do 54 godine, opavši za 47% u istom periodu.

CNN krvari gledaoce otkako je bivši predsednik Tramp napustio funkciju, izgubivši polovinu svoje publike u ključnim merljivim elementima od Dana inauguracije nakon kratkog porasta nakon Izbornog dana.

Gledanost CNN-a takođe je patila među celodnevnom publikom otkako je Tramp napustio funkciju, ostavljajući liberalnu mrežu bez svojih bete noire.

CNN je u proseku gledao 1,7 miliona gledalaca od 4. novembra do 20. januara, ali se smanjio na 1,1 milion otkako je Bajden preuzeo dužnost zbog pada od 34%. Tokom istog perioda, CNN je propustio 44% svojih celodnevnih gledalaca među ključnim demonstracijama, sa prosečnih 483.000 na samo 272.000.

Dugogodišnji emiter Ted Kopel još 2018. se slavno rugao CNN-ovom Brajanu Stelteru, rekavši medijskim stručnjacima mreže da bi „CNN-ov rejting bio mtzav bez Donalda Trampa“.

Stelter je u znak neslaganja odmahnuo glavom, ali ispostavilo se da je Koppel bio na nečemu.

Nagli pad rejtinga CNN-a još je gori kada se izbacuju nedelje koje slede dan izbora.

CNN je u proseku od 28. decembra do 20. januara prosečno gledao 3,1 milion gledalaca, ali je od Dana inauguracije do danas pao na 1,6 miliona, za pad od 49%. Kada je reč o ključnom demonstracionom programu, CNN je tokom istih vremenskih okvira izgubio nevjerovatnih 58% svojih gledalaca.

CNN je takođe izgubio gotovo polovinu gledalaca među celodnevnom publikom.

CNN je u proseku od 28. decembra do danas gledao 2,2 miliona gledalaca. 20, delimično dugujući gledaocima koji se slivaju na kablovske vesti radi izveštavanja o neredima na Kapitolu 6. januara i njegovim posledicama. Međutim, mreža je u međuvremenu imala prosečno samo 1,1 milion gledalaca zbog značajnog pada od 48%.

Pored opadajuće gledanosti, CNN je posramljen i rešavanjem više skandala oko guvernera Njujorka Endrua Kuoma, demokrate.

Mreža je notorno dozvolila njegovom mlađem bratu Krisu Kuomu da vodi seriju razigranih intervjua tokom 2020. godine, istovremeno izbegavajući dugotrajna pitanja o krizi staračkih domova u Njujorku. CNN-u su se tada rugali zbog nametanja zabrane domaćinu "Cuomo Prime Time" da interveniše svom velikom bratu nakon što su guvernera stigle optužbe za seksualno uznemiravanje.

Kurir.rs/Fox

Kurir