BIL GEJTS OPTIMISTA PO PITANJU KORONE: Evo kada očekuje povratak u normalu! Vlasnik Majkrosofta pomenuo i geoinženjering!

Ali čak i ako dobijemo viši nivo vakcinacije, nećemo se u potpunosti vratiti na stari. U ostatku sveta možda je kraj 2022. pre nego što se takav rascep postigne. Nekada je trebalo 20 godina da vakcine stignu iz bogatog dela sveta u zemlje u razvoju. Sada je situacija bolja, ali još uvek nije dovoljno dobra. Ali mislim da ćemo se na jesen osećati mnogo normalnije, dodao je Gejts, koji je dao intervju povodom svoje knjige "Kako izbeći klimatsku katastrofu", koja je dospela na prvo mesto najprodavanijeg dela Njujork Tajmsa.

"Možete da me optužite da sam generalno optimistična osoba, kaže on i beleži svoju specifičnu prošlost kao osoba koja je napustila školu, osnovala uspešnu tehnološku kompaniju, ima svoju fondaciju, koja takođe odlično funkcioniše. To vas gura da napravite liste šta sve mogu", kaže Gejts.

Ističe da je borba protiv klimatskih promena sama po sebi teška i izazovna.

S tim u vezi, najviše me brine politička volja za rešavanjem ovog problema, ističe Gejts, a posebno misli na mlade republikance i njihovo više rukovodstvo, koji zajedno sa njima ne prepoznaju važnost ovog globalnog problema.

Pored toga, on takođe veruje da treba donijeti dugoročne političke odluke koje će prisiliti velike industrije da radikalno reinvestiraju u vlastitu infrastrukturu za bolju budućnost.

Samo na poslednje dve stranice knjige, Gejts se s obrazloženjem obraća problemu poricanja klimatskih promena."Na neki način, više sam ciljao na ljude koji misle da je ovaj problem lako rešiti, nego na ljude koji misle da problema nema.

Imate četiri kampa: U prvom kažu da nema problema. U drugom, kažu da postoji problem, ali ga je lako rešiti. U trećem taboru taj problem je nemoguće rešiti i dalje treba nastaviti istim tempom. U četvrtom imate da kažem: a) važno je, b) to je vrlo, vrlo težak problem i v) nije toliko teško da uopšte nemamo priliku da ga rešimo, kaže Gejts.

Što se tiče primene električnih vozila, on veruje da bi u narednih 15 godina emisije u segmentu vozila mogle dostići nulu, s obzirom na to da njihova cena opada, biće više punionica i vreme punjenja će pasti na samo 15 minuta.

Gejts daje odgovor na temu kriptovaluta i problem prekomerne potrošnje električne energije izazvane takozvanim rudarstvom kripto valuta i kako se to sa klimatološke tačke gledišta može videti kao korak unazad.

Moje kritike na račun bitkoina zapravo nisu usredsređene na njegovu visoku potrošnju energije. Verujem u digitalne valute za niže transakcione troškove, a bitcoin to nije učinio jer ga ne možete unovčiti. Ovi momci sa bitkoinima nisu uradili ništa, možda imaju otkupninu ili neke transakcione troškove povezane sa drogom", kaže Gejts.

U knjizi se Gejts dotiče i geoinženjeringa kao rešenja klimatskih promena.

Trenutno je najveća rasprava da li i najmanji eksperimenti sa tim treba da budu dozvoljeni ili ne bismo smeli da joj priđemo ni izbliza. To je vrlo kontroverzno, kaže Gejts.

Neću gurati. Gurnem racionalnije stvari, poput "hej, samo promeni način proizvodnje čelika. Pređimo na jeftini, zeleni vodonik '. U geoinženjering sam uložio nekoliko miliona, a ukupno sam uložio oko dve milijarde dolara. Gubim više novca na kompanijama koje proizvode baterije stotinu puta nego što ulažem u geoinženjering. Finansirao sam model zelene energije sa otvorenim pristupom. Finansirao sam nuklearnu fuziju, ističe Gejts.

Prilično mi je čudno koliko se rano u razvoju čitavo područje odnosi na klimatologiju i na razumevanje šta treba učiniti", dodaje Gejts.

Slaže se da čovečanstvo već kasni sa borbom protiv klimatskih promena, ali takođe pobeđuje koliko je kasno reagovala.

Stigla je u neku ruku prekasno 20 godina. Ovu akciju sam video samo kroz ono što vidim u Africi, u smislu koliko je teško tamo imati poljoprivredu i način razmišljanja, da li bismo se zaista morali nositi sa ovim složenim ograničenjima koja dolaze sa klimatskim promenama. Veoma sam srećan što su me ljudi upoznali sa ovim problemom, kaže Gejts.

Kurir.rs/24sata.hr

Kurir