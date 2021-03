TRAMP BEZ MILOSTI PREMA BAJDENU Njega plaća Kina! Eks predsednik otkrio šta je nasledniku u Beloj kući poručio pismom pre odlaska

Tramp je razgovarao o sadržaju pisma koje je ostavio svom nasledniku tokom podkasta koji je u ponedeljak objavila konzervativna novinarka Lisa But,

"U osnovi želim mu sreću i, znate, bila je dugačka nekoliko stranica i bilo je to od srca, jer želim da vidim kako dobro radi. Vidi, on je tamo. To su bili namešteni izbori, izbori koje znate, ja nikada ne bih priznao i usput, Hilari Klinton je rekla da nikada ne bi trebalo da prizna. Hilari Klinton, stvari koje je rekla bile su tako užasne ", rekao je.

Tramp je dodao: "Ali znate šta, on je tu i želim da mu dobro ide, ali to ne uključuje zatvaranje cevovoda Kejston, što je inače, u ekološkom smislu mnogo bolje nego da ih imate u vozovima, ali njegov prijatelj i pristalica Voren Bafet ima vozove. Niko nikada ne govori o tome ".

Bajden mu nije javno objavio Trampovo pismo, ali ga je nazvao "vrlo velikodušnim". Beleška je usledila nakon oštrog postizbornog perioda parnice i tvrdnji o prevari od strane Trampa i pobune na Kapitolu 6. januara.

U širokom intervjuu za podkastove, Tramp je kritikovao Bajdenovu američko-meksičku graničnu politiku i pozvao republikance da se "pakleno bore" uoči međuizbora 2022. godine.

But je tvrdio da je Biden već usvojio politike bušenja i trgovine naftom koje će "poslati [američka] radna mesta u Kinu" i pitao Trampa da li veruje da "Bajdenove [kupuje] i plaća Kina".

"Da, ali osim što je kupljeno i plaćeno, ovo nije ono na čemu je vodio kampanju", rekao je Tramp. "Nikada nije pomislio - ovo je radikalnije ono što radi. A čak ni ne mislim da je to on. Mislim da je to kabal. Ovo je radikalnije od svega na čemu je vodio kampanju. Ali ovo je radikalnije od Bernija Sandersa. "

Tramp je tokom kampanje prošle godine tvrdio da će Kina "posedovati" SAD ako Bajden pobedi, delom i zbog poslovanja njegovog sina Hantera Bajdena u Kini. Od prošlog meseca, prvi sin je i dalje posedovao 10 odsto investicionog fonda pod kontrolom kineskih državnih subjekata. Fond je formiran 12 dana nakon što se Hanter Bajden pridružio svom ocu u avionu Air Force Tvo na putovanju u Peking u decembru 2013. godine.

U e-poruci iz 2017. godine skinutog sa računara koji je ranije pripadao Hanteru Bajdenu opisano je izdvajanje od 10 procenata za "velikog momka" kao deo potencijalnog dogovora koji uključuje najveću kinesku privatnu energetsku kompaniju. Ta se nagodba nije ostvarila, ali bivši poslovni partner Hantera Bajdena Toni Bobulinski identifikovao je starijeg Bajdena kao "velikog momka".

Kuir.rs/NY Post

Kurir