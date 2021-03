SUECKI KANAL BLOKIRAN: Brod za prevoz kontejnera se preprečio! Nastao kolaps na najkraćem pomorskom putu od Evrope do Azije!

Kako prenose mediji saobraćaj ovom najfrekventnijom rutom blokiran je u oba smera jer se preprečio brod za prevoz kontejnera, koji je širine 59 metara.

Brod za prevoz kontejnera "Ever Given", izgrađen 2018. godine i trenutno plovei pod zastavom Paname, na bio je na putu do luke Jantijan u Kini do Roterdama gde je trebao da uplovi 31. marta.

Međutim, najverovatnije datum prispeća će se pomeriti dok se brod ne odglavi iz kanala u kome je zarobljen već nekoliko sati.

Blokada Suexkog kanala izavala je već gužvu u ovom najvećem pomorskom čvorištu i najkraćem putu od Evrope do Azije.

