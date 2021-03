LICEMERJE LIBERALNIH MEDIJA U SAD: Kada Bajden padne tri puta to je ok, kada Tramp hoda usporeno to je bila neviđena drama! VIDEO

Predsednik Bajden bio je na putu za Atlantu kada se tri puta spotaknuo na stepenicama zajedničkoj bazi Endrjuz u Merilendu. Bela kuća je za to krivila "vetar" i rekao da je "sa lakoćom napustio avion" kada je stigao u Atlantu.

Dejli Mejl izveštava da, "Od petka popodne, početne stranice MSNBC-a, CBS Njuza, Vašington Posta, Los Anđeles tajmsa i njujork Tajmsa nisu pominjale Bajdenov incident

Prema raznim organizacijama koje nadgledaju medije, CNN je incidentu posvetio 15 sekundi, a MSNBC oko minut. čak Tod iz NBC-a na MSNBC-u je rekao: "Svi smo trčali stepenicama i imali smo taj trenutak i sami. A ako niste, niste čovek. "

Pošteno. Čini se da pad nije bio velika stvar, a pokrivenost je odražavala beznačajnost onoga što se dogodilo.

Ali uporedite kako su mediji pratili Bajdenov pad i način na koji su pokrivali sporo hodanje Donalda Trampa niz rampu nakon što je održao matursko obraćanje na Vest Pointu u junu 2020: Prema Medijskom istraživačkom centru, CNN je Trampovoj šetnji posvetio 22 minuta i 13 sekundi niz rampu, a MSNBC je posvetio priči 28 minuta i 42 sekunde.

Zašto toliko vremena? Zato što je pružio liberalnim vestima koje nisu obožavaoci Trampa priliku da dovedu u pitanje njegovu fizičku, pa čak i mentalnu spremnost za funkciju.

Kada je Bajden, koji ima 78 godina, pao i to je tretirano kao jednostavno lapsus, nešto što smo svi u jednom trenutku učinili. Ali sa Trampom, koji ima 74 godine, to je tretirano kao znak potencijalnih ozbiljnih zdravstvenih pitanja. Njujork Tajms je objavio vest"Trampova zaustavljajuća rampa koja pokreće nova zdravstvena pitanja" kao naslov tokom 2020. Uporedite to sa naslovom kada je Bajden pao prošle nedelje: "Bajden je sto posto dobro "nakon što se spotaknuo tokom ulaska u Air Force One. ”

Naslov vašington Posta 2020. godine bio je: "Tramp pokušava da objasni svoje sporo i nesigurno hodanje niz rampu kod Vest Pointa." Ali kada je Bajden u nekoliko sekundi pao tri puta, naslov Posta jednostavno je rekao: "Bajden posrće penjajući se stepenicama Air Force One".

Godine 2020. voditeljka MSNBC-a Džou Rid je tvitovala: "Ozbiljno pitanje: Šta se dešava sa [Tramp-om]? Njegove pristalice toliko su se trudile da mediji preispitaju mentalnu i fizičku spremnost Joea Bajdena, ali tako često se bave projekcijom da se čini vredno ispitivanja. "

CNN nije mogao dovoljno da spekuliše o Trampovoj priči 2020. godine:

Novinar Alisin Camerota pitala je medicinskog stručnjaka dr. Sanjaia Guptu, "Da li vidite nešto, moguće neurološko, što bi moglo da izbaci iz ravnoteže?" Gupta je odgovorio da mnogi neurolozi govore o situaciji. Novinar Džon King rekao je da je Tramp na rampi izgledao "pomalo klimavo". Politička dopisnica Ebi Filip pitala se da li je Tramp "transparentan" u pogledu svog zdravlja na osnovu "najnovijih incidenata". Politički komentator Kris Čilica rekao je da je to važna priča jer je Tramp tada imao 74 godine. "Tako malo znamo o prošloj medicinskoj istoriji Donalda Trampa", rekao je on. Dok je razgovarao, grafička slika na ekranu glasila je: "Trampova nesigurna šetnja, podizanje ruke pokreću zdravstvena pitanja". Tadašnji predsednički kandidat Bajden čak je i postupio, rekavši: "Pogledajte kako on korača i pogledajte kako ja koračam. Pazi kako trčim po rampama, a on posrće niz rampe. Hajde."Tada je aktuelni predsednik Tramp odgovorio na spekulacije da bi mogao imati ozbiljne medicinske probleme napominjući da je rampa bila klizava. Ali Megi Haberman iz Njujork Tajmsa to nije poverovala. "Nije bilo dokaza da je rampa bila klizava i da je nebo bilo čisto tokom ceremonije", napisala je.

I, u svojoj vesti Tajms je tvrdio: "Mr. Tramp - koji je u nedelju napunio 74 godine, najstariji američki predsednik u prvom mandatu - zabeleženo je kako se neodlučno spušta niz rampu korak po korak nakon što je u subotu održao obraćanje diplomcima koji su završili kadete na akademiji sa sedištem u Njujorku. "

Uporedite to sa onim kako je Tajms započeo svoju priču od 19. marta o posrnuću predsednika Bajdena: "Predsednik Bajden je" dobro prolazio "nakon što je pao sa ravnoteže dok se ukrcao na vazduhoplovstvo Air Force One pre svog petka u Atlanti, prema izjavi pres-sekretara koja je putovala s njim." Činilo se da je to bilo dovoljno za Tajmes; u njenoj priči od 19. marta nije bilo ničega što je pokrenulo pitanja o fizičkoj ili mentalnoj sposobnosti Joea Bidena zbog njegovog posrnuća.

Kurir.rs/Hill

Kurir