RUSI KORISTE BLOKADU SUEZA: Nude svoj put iz Evrope do Azije, duplo kraći od standardnog!

Predlog dolazi nekoliko dana nakon što je kontejnerski brod od 400 metara blokirao Suecki kanal. Incident je izazvao strahove zbog porasta troškova isporuke i izazvao duboku zabrinutost zbog prekida lanaca snabdevanja koji povezuju Evropu i Aziju.

U tviteru, Rosatom je naveo tri razloga da se na rusku stratešku arktičku rutu broda gleda kao na održivu alternativu.Kompanija je takođe rekla da će njena flota nuklearnog ledolomca, koja je najveća na svetu, lako moći da oslobodi bilo koje plovilo vezano za led. Tvit je ilustrovan slikom na kojoj se vidi kako ledolomci Rosatoma spašavaju teretni brod zarobljen u ledu ove zime.

Arktičkom flotom Rosatoma, koja uključuje pet ledolomaca na nuklearni pogon, kontejnerski brod i četiri servisna plovila, upravlja Rosatomflot, sa sedištem u ruskom lučkom gradu Murmansku. Ledolomci se koriste za plovidbu i spasilačke operacije duž Severnog morskog puta.

Ruske vlasti su nedavno pretvorile razvoj Severnog morskog puta u jedan od ključnih strateških prioriteta države.

U januaru je ministar za nacionalne resurse i životnu sredinu Dmitrij Kobilkin rekao da će transport tereta u najsevernijim teritorijalnim vodama Rusije dostići 80 miliona tona već 2024. godine.

Ruski Arktik pruža najkraću pomorsku rutu koja povezuje Evropu i Aziju. Ledeni plovni put prolazi kroz nekoliko mora Severnog ledenog okeana, uključujući Barencovo more, Karsko more, Laptevovo more, Istočno sibirsko more, Čukčijevo more i delimično Beringovo more u Tihom okeanu.

Rosatom je u odvojenom tvitu rekao da je „Putovanje od Murmanska do Japana Severnim morskim putem 5770 milja i 12 840 milja kroz Suecki kanal“, dodajući da egipatska ruta može biti blokirana danima.

