SVETSKI LIDERI: Moramo zajedno da pobedimo koronu!

Lideri 24 zemlje iz celog sveta, podržani sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Savetom Evrope, pokrenuli su inicijativu za postizanje sporazuma koji bi pomogao da se svet pripremi za buduće pandemije! Među njima se nalaze Emanuel Makron, predsednik Francuske, Angela Merkel, kancelarka Nemačke, i Boris Džonson, premijer Velike Britanije, koji ističu da koronavirus predstavlja najveći izazov na globalnom nivou još od Drugog svetskog rata.

Jasni ciljevi

Pandemija koronavirusa je pokazala da niko nije siguran sve dok svi nisu sigurni. Ne postavlja se pitanje da li će doći do nove pandemije, već kada će se to dogoditi.

Spor proces - Vakcinacija do kraja 2022.

Doktor Dejvid Nabaro, specijalni izaslanik SZO za pitanje pandemije, rekao je za BBC da bez posebne akcije na globalnom nivou virus ne može biti pobeđen: - Bez neke vrste specijalne akcije svet neće pobediti virus jer će vakcinacija potrajati i do kraja 2022. Tokom tog perioda doći će do brojnih raznih problema. Zbog toga političari moraju da sednu i da se dogovore zajedno da deluju - rekao je on.