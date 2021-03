RUSKI BROD NAPRAVIO POMETNJU: Prekinuo govor egipatskog lidera na obali Sueckog kanala! (VIDEO)

Tokom konferencije koja je trajala sat i po u gradu Ismailija na obali Sueckog kanala predsednik Egipta je odgovarao na pitanja o deblokadi kanala. Brodovi koji su plovili kanalom su bučno trubili, zbog čega je predsednik više puta morao da prekida govor i sačeka da sirene prestanu.

Na kraju konferencije, ruski brod „Maršal Vasiljevski“ je počeo da svira i svira, prekinuvši Al Sisija na 10-15 sekundi.

"Da, i mi se radujemo“, našalio se egipatski predsednik, dok je publika počela da aplaudira.

Российское судно «Маршал Василевский» гудками несколько раз вынуждало президента Египта прерывать своё выступление. «Гудело каждое судно, но это дольше всех. Мы тоже очень рады», — пошутил президент. Видео: DMC pic.twitter.com/8pJr6X7XwU — Газета.Ru (@GazetaRu) March 30, 2021

Prema podacima trekera „MarineTraffic“, ruski brod plovi iz tajvanske luke u luku Suec.

Podsetimo, gigantski teretni brod "Ever Given", dužine 400 metara i širine 59 metara, ukoso se nasukao prošlog utorka u Sueckom kanalu posle iznenadnog udara vetra koji mu je poremetio kurs, i to na mestu širokom manje od 300 metara.

