NEMA VIŠE VARANJA Policija prekinula najveći svetski lanac prodaje šifara za video-igrice

U operaciji nazvanoj "Pileći batak" zaplenjena roba vredna 46 miliona dolara. Prevaranti šifre naplaćivali od 10 dolara dnevno do 200 mesečno

Zaplenjeni luksuzni automobili foto: Weibo

Kineska policija je u saradnji sa kompanijom "Tensent" uspela da prekine najveći svetski lanac za prodaju šifara za video-igrice! "Tensent" je multinacionalni konglomerat koji se bavi industrijom zabave, razvojem veštačke inteligencije i druge tehnologije.

Mušterije iz sveta

Operacija nazvana "Pileći batak" najveća je ovog tipa koja je do sada sprovedena u Kini, ali i čitavom regionu Azije. Banda je bila specijalizovana za prodaju šifara za varanje na popularnim video-igricama, među kojima su "Overwatch" i "Call of Duty Mobile". Njihova godišnja zarada je bila neverovatnih 76 miliona dolara, a u raciji je zaplenjena roba vredna 46 miliona dolara, kao i više luksuznih automobila. Funkcionisali su tako što su preko popularnog internet sajta prodavali šifre za video-igrice, a mušterije su bili gejmeri iz više desetina zemalja Azije, ali i celog sveta. Kako prenosi britanski BBC, banda je šifre naplaćivala od 10 dolara dnevno do 200 mesečno.

Industrija vredna milijarde - Igraju se i zarađuju U industriji video-igara se na svetskom nivou godišnje obrne oko 135 milijardi dolara i poslednjih godina su sve popularniji turniri na kojima učesnici zarađuju šestocifrene i sedmocifrene iznose. Zbog toga je poslednjih godina intenziviran napor za otkrivanje onih koji varanjem žele da budu najbolji.

Pomoću njih su gejmeri "budžili" svoje heroje i njihovi protivnici nisu mogli da ih likvidiraju. Policija u kineskom gradu Kunšan uhapsila je deset osoba povezanih s ovom bandom.

Trećina vara

U velikom istraživanju iz 2019. čak jedna trećina gejmera je priznala da koristi šifre kako bi povećala svoje izglede da pobedi u igrici. Nekoliko planetarno popularnih gejmera poslednjih godina je napustilo platforme i povuklo se zbog sve rasprostranjenijeg varanja u igricama.

Ispitivanje uhapšenih u policiji foto: JIANGSU TV

- Varanje bukvalno uništava industriju i velike kompanije kao što je "Tensent". Ova akcija pokazuje koliko su nadležni ozbiljni. Otkad postoje igrice, postoji i varanje - rekao je Džo Tajdi, stručnjak za industriju zabave. U ranim danima industrije video-igrica hakeri su jurili propuste kodovima pri programiranju igara, koje su potom javno otkrivali. Danas je u pitanju kriminalni biznis u kom se obrću stotine miliona.

