ZATURENA ČARAPA, TAJNO IME I ŠIPKA ZA STRIPTIZ: Cure sočni detalji afere Džonson i studentkinja! ŠIFRA ALEKSANDAR VELIKI

"Volela sam ga, obožavala", tvrdi američka preduzetnica Dženifer Arkuri (35), jedna od bivših ljubavnica Borisa Džonsona koja je tek sada progovorila o svojoj četvorogodišnjoj vezi sa britanskim premijerom.

Upoznali su se u Londonu 2011. godine, gde je Arkuri došla na poslovne studije. Džonson je tada bio gradonačelnik i u braku sa drugom suprugom, advokaticom Marinom Viler. Par se upoznao na skupu gde je Džonson držao govor.

"Ušao je u dvoranu raščupane kose i tada sam prvi put videla na delu čaroliju Borisa Džonsona. Sve devojke su vrištale, a ja sam se probila u prvi red i rekla: ‘Zdravo, zovem se Dženifer, ako me ne poznaješ, sada me znaš’.

Nekoliko meseci kasnije počela je da volontira u kampanji za Džonsonov reizbor za gradonačelnika Londona. Kaže da su varnice tada krenule. U telefonu joj je bio upisan kao "Aleksandar Veliki".

"Voleo je i moje telo i moj um, već na prvom dejtu nije mogao da skine ruke sa mene", ispričala je Arkuri.

Pamti da je na prvi dejt u bar Džonson došao sa kacigom za motor na glavi, da je kasnio i od nje pozajmio novac da plati piće. Kasnije se nije ustručavao da je ljubi po ulici i izvori na večere u skupe restorane.

"Baš me briga, ovo je moj grad i želim da izlazim sa tobom. Ti si jedina Amerikanka koju sam ikada voleo", ispričala je Arkuri za Miror i otkrila sočne detalje: Posle prvog seksa u njenom stanu, Džonson je dugo tražio čarapu zaturenu tokom naleta žudnje. Dženifer ga je jedva izgurala iz stana da bi par sati kasnije razbašureni Boris sedeo blaženo između supruge Marine i princeze Ane na otvaranju Paraolimpijskih igara.

Arkuri je ispričala i da je u svom stanu imala šipku za striptiz kako bi uveseljavala gradonačelnika. Par se viđao jednom nedeljno a ostalim danima Džonson se naslađivao vrelim fotkama svoje 21 godinu mlađe ljubavnice. Razmenjivali su seksi poruke a u trenucima strasti recitovali bi Šekspirove sonete, prenosi Glorija.

Dženifer je u međuvremenu postala preduzetnica a u tome joj je pomogao i njen ljubavnik koji se često pojavljivao na konferencijama o novim tehnologijama koje je organizovala i govorio na njima. Takođe ju je vodio sa sobom na službena putovanja koja su platili britanski poreski obveznici.

Kada su mediji počeli da ih razvlače, Džonson se povukao.

"Sramota, poneo se kao najgora kukavica. Veliki vođa je harizmatičan i hrabar. Nijednu od ovih reči ne bih koristila da opišem Borisa Džonsona. On je najobičniji razvodnjeni rezanac i krajnje je vreme da to prepoznamo. Bili smo u intimnoj vezi četiri godine, volela sam ga, i to s dobrim razlogom, ali čovek za kojeg sam mislila da ga poznajem više ne postoji", ogorčeno je ispričala bivša ljubavnica.

Par je raskinuo 2016. i Arkuri se vratila u SAD gde se udala i dobila dete. Dve godine posle raskida, Džonson joj je navodno poslao poruku:

"Nedostaješ mi i trebaš mi". Odgovor nije dobio, a sada se očekuje njegova reakcija na intervju bivše devojke.

Kurir.rs

Kurir