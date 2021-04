SA 20 GODINA JE OTKRILA DA JOJ JE OTAC ŠPIJUN: Pred njom su bila dva puta, a tek danas može da ispriča celu priču! (VIDEO)

Jeva je odrasla u Letoniji tokom 60-ih godina, kada je zemlja još bila deo SSSR-a. Bilo je to vreme kada su mnogi ljudi brinuli zbog rata i špijuna.

Kao dete, Jeva nije uviđala čime se zaista bavi njen otac Imants Lešinski, znala je jedino da je predsednik odbora.

"Šta je tačno radio nikada mi nije bilo potpuno jasno", započela je svoju priču za BBC.

Kada je imala šest godina, njeni roditelji su se razišli, a kad je napunila 16 majka joj je otkrila tajnu njenog oca.

https://t.co/Bbiqpld0OJ Ieva Lesinska: 'I discovered my father was a spy' pic.twitter.com/f2gpOFaitK — Robert Hunting (@HuntingRobert) April 2, 2021

"Bio je agent KGB. Znala sam da je moj otac član Komunističke partije, ali KGB! I dalje sam želela imam vezu sa njim, ali sam želela da razumem kako je to moguće. Sa druge strane, nikada mu nisam rekla da znam jer sam se majci zaklela na tajnost", rekla je.

Otac ju je 1978. godine pozvao da poseti njega i njegovu novu ženu u Americi. Tada je radio kao prevodilac u UN. Tokom tog puta otac joj je saopštio šokantne vesti.

"Rekao mi je to je to, da su on i njegova žena prebegli tamo. Morala sam da odlučim da li ću da ostanem sa njima ili uzmem taksi i odem u ambasadu i kažem im da je moj otac izdajica, ali da ja nemam nikakve veze sa njim, da želim da se vratim u Sovjetski Savez i tako dalje", ispričala je ona.

Kako je rekla, nije mogla ni da zamisli da izda svog oca, da kaže loše stvari o njemu.

Tada joj je otac rekao da, pored toga što je agent KGB-a i špijunira SAD, on je zapravo dvostruki agent.

Radio je i za američku službu bezbednosti od 1960. godine.

"Osećala sam se kao da samo u nekom špijunskom filmu, nije izgledalo stvarno", rekla je ona.

Porodica je nakon toga odvedena u sigurnu kuću u Virdžiniji, a Jeva je izabrala novo ime Evelin.

"Osećala sam kao da je sve nerealno. Shvatila sam da nema povratka nazad, da najverovatnije više nikada neću videti svoju majku ili prijatelje, pa ni domovinu", dodala je.

Njen otac je iznenada umro 1985. godine. Prošle su godine pre nego što je Jeva mogla da se vrati u Letoniju.

Međutim, došlo je do pada Berlinskog zida 1989. godine, a SSSR se raspao dve godine kasnije.

"Prvi put posle toliko godina osetila sam da mogu normalno da dišem", ispričala je.

Jeva sada živi u Letoniji i radi kao prevodilac i novinar. Snimljen je i film o njenom iskustvu pod nazivom "Moj otac, špijun".

Kurir.rs/Telegraf/BBC