SAD SU KINEZIMA PLATILE 34.000 DOLARA ZA BORAVAK ZAROBLJENIKA: Kako su se sudarili američki špijunski avion i kineski lovac J-8II

Američko-kineski incidenti nad Južnokineskim morem su posledica trenja između ove dve super sile. Tenzije između Kine i SAD postale su poslednjih godina učestale. Međutim, one imaju svoju prethodnicu i to u jednom incidentu koji se dogodio pred tačno 20 godina i koji je u značajnoj meri podigao uzbunu na Pacifiku. Pošto je u poslednjih 20 godina vojna moć Kine narasla, a početkom 2000 -te krenula u ekspanziju logično je bilo da Amerika pokuša prikupiti što više informacija. U tom prikupljanju desio se incident u kome su Kinezi izgubili jedan avion i pilota, a u rukue dobili najmoderniju špijunsku opremu i još morali da plate troškove ishrane i smeštaja zarobljene posade špijunskog aviona plus izvinjenje.