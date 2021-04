SVE NEOBIČNE LOKACIJE ZA VAKCINACIJU U ITALIJI: Cepe po crkvama, muzejima, taksi brodovima, ali i na tribinama!

Tako će u Veneciji od ponedeljka vakcinisati građane na prerađenom vodenom taksiju, koji će biti privezan, da može biti dostupan starijim od 80 godina.

U Monci naredne dve nedelje vakcinisaće na tribinama uz samu trkačku stazu za Formulu 1, a u kampanju vakcinacije u Napulju pridružili su se i muzeji.

Na Siciliji u kampanju su se uključile i brojne crkvene župe, koje su ponudile lekarima svoje prostore. Među drugima verenici mogu da učestvuju u službi i posete crkvu pre nego što se vakcinišu.

❗️A Pasquetta a Sant’Erasmo arriverà un vaporetto in modalità “ambulatorio”per le #vaccinazioni 🗓Lunedì 5/04 dalle 09.30 alle 13.30 potranno vaccinarsi i residenti over 80 💪🏻Grazie a Ulss3, Protezione Civile e Actv per il grande gioco di squadra! Info: https://t.co/RPDOYTNqx6 pic.twitter.com/pLI2cxCLSD — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) April 2, 2021

Inače, Italija je postavila cilj, da do septembra vakciniše 80 posto stanovništva. Do sad su u državi sa 60 miliona stanovnika podelili više od 11 miliona doza cepiva protiv korone. U Italiji planiraju da povećaju brzinu vakcinacije i da do sredine aprila meseca ove godine vakcinišu pola miliona cepljenja dnevno, da bi do kraja septembra vakcinisali skoro celu populaciju.

Kurir.rs/24ur