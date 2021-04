PUTIN O SVOJIM DANIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI: Pa nisam ja bio pionir, nego huligan! Slikali me sa saksijom cveća u rukama!

O ruskom predsedniku Vladimiru Vladimiroviču Putinu mislili smo da znamo sve. Stotine knjiga o njegovoj eri vladanja koja je počela decembra 1999. i traje do dana dnašnjeg je napisano, a činilo se da je sve rečeno. Ali izgleda da nije, jer postoje i dalje neki detalji koji nisu svima poznati, a o kojima je Putin pričao. Knjigu - intervju Vladimira Putina koju je napisalo troje ruskih novinara, koji su sa njim obavili intervju odmah pošto je došao na vlast u Kremlju posle odlaska Borisa Jeljcina. Za razliku od današnjih intervjua Putin je tada pričao otvoreno o svojoj porodici, školovanju, radu u KGB, boravku u Istočnoj Nemačkoj dolasku na čelo FSB, ali i o bivšoj supruzi koja mu je tad još bila zakonita žena.

U nastavku svoje ispovesti koju je dao za troje ruskih novinara po dolasku na vlast 2000. godine, a koju su oni kasnije objavili kao knjigu "Razgovor sa Vladimirom Putinom" ispričao je i detalj o svom školovanju. Tako smo mogli da saznamo da je u prvi razred pošao tek sa osam godina.

"Kod nas u porodičnom arhivu saučuvala se fotografija: ja u školskoj uniformi još starog kroja, sivoj veoma sličnoj vojnoj, stojim sa saksijom cveća u rukama. Iz nekog razloga ne sa buketom, već sa saksijom", izjavio je ruski predsednik.

Na pitanje novinara da li je voleo da ide u školu Putin je izjavio da ne naročito.

"Meni se sviđalo u dvorištu. Dva dvorišta su bila spojena-takav jedan majdan- tamo se sav naš život odvijao. Mama ponekad izviri kroz prozor, vikne: "Jesi li u dvorištu?" U dvorištu. Onda je dobro, najvažnije je da nikud ne pobegnem..", dodaje Putin i nastavlja:

"Od prvog do osmog razred pohađao sam 193 školu, koja se nalazila u istoj uličici kao i moja zgrada, sedam minuta hoda. Uvek sam kasnio na prvi čas, zbog toga ni zimi nisam stizao da se obučem kako treba. Tačnije ovako: obući se, dotrčati do škole, raskomotiti se - sve to je zahtevalo mnogo vremena. I da bi ga uštedeo, nisam se oblačio, nego sam kao metak jurio u školu bez kaputa i odmah u klupu".

Na pitanje da li mu se svidelo u školi Putin dodaje da mu se jedno vreme sviđalo, dok je uspeo da ostane neformalni lider i da je dvorište pored koga se nalazila škola bila za njega sigurna pozadina.

Putin je dodao i da nije želeo da komanduje, već je više težio nezavisnosti i to uporedio iz ugla odraslih a sebe sa sudskom, a ne sa izvršnom vlašću.

Takođe, Putin je ispričao da je u pionire primljen tek u šestom razredu i da je bio huligan, a ne pionir.

"Ja sam zaista bio ološ", dodao je u intervjuu on.

U knjizi se citira i Vera Dimitrijevna Gurevič, razredna Vladimira Putina od 4 do 8 razreda u školi broj 193.

Ona je ispričala da je Volođu kako naziva Putina upoznala u četvrtom razredu, kada je dotadašnja učiteljica Vera Dimitrijevna Čizova preuzela Putinov razred.

"Posetila sam njihove časove. Osim toga organizovala sam kružok za učenje nemačkog jezika. Bilo je interesantno da vidim ko će doći. Bilo je 10-12 učenika. Tamara pavlovna pita ko je bio ja joj pričam Nataša Soldatova, Volođa Putin.. Ona se začudila: "I Volođa" Ne liči na njega". A on je veoma zainteresovano sedeo na časovima... Odgovorila je da je previše živahan, neorganizovan. Nije čak bio ni pionir. obično su primali u tećem razredu. A njega baš zbog toga, što je bio tako živahan nisu primili.... U petom razredu se još nije isticao, ali sam osećala da ima potencijal, energiju, karakter. Uočila sam veliko interesovanje za jezik, lako je usvajao. Imao je vrlo dobro pamćenje, prilagodljiv um. Pomislila sam od ovog dečka će nešto ispasti, odlučila sam da mu posvetim više pažnje, sprečavam da se više druži sa dvorišnim mangupima. Imao je u dvorištu prijatelje dvojicu braće Kovšov, i sa njima se verao, skakao po krovovima garaža, šupa. Otac mu je bio preke naravi. Ali tako nismo uspeli da odučimo Volođu od tih Kobšovih. Otac je bio veoma ozbiljan, markantan, ljutitog izgleda, a posle se ispostavilo da je bio veoma dobar... Volođa se izričito promenio već u šestom razredu. On je , izgleda već tad postavi osebi za cilj da je u životu potrebno za nešto se boriti. Počeo je da uči bez trojki i to mu nije bilo teško. Tad su ga napokon primili u pionire", ispričala je njegova učiteljica.

" A on uopšte nije voleo društva, voleo je sport. Počeo je da se bavi rvanjem, kako bi umeo da se brani. Išao je četiri puta nedeljno i postigao je lepe rezultate. Voleo je taj sambo. Počeo je da učestvuje i u takmičenjima -oni su često putovali u druge gradove", dodaje Vera Dimitrijvna Gurevič, Putinova razredna.

