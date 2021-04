RUSI SPREMAJU ZA SVEMIR SUPER TEŠKE RAKETE NOSAČE: Rad na Angari u punom jeku! Moći će da ponese u kosmos i do 200 TONA TERETA!

Prema njegovim rečima, Rusija razmatra mogućnost saradnje sa drugim zemljama u tom projektu.

"Rad na razvoju niza raketa-nosača 'Angara' sada je u punom jeku i neki početni konceptualni dizajni dosad su razvijeni do nivoa tehničkih predloga", istakao je Solovjov na naučnom simpozijumu u Moskvi.

On je dodao da su to rakete-nosači super-teške klase nosivosti od 100 do čak 200 tona.

Te rakete će pomoći u letovima na Mesec i dalje, u duboki svemir, naglasio je on.

Prema njegovim rečima, rad na razvoju tih raketa je veoma skup i ruska svemirska agencija razmatra mogućnost međunarodne saradnje.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA / DMITRY LOVETSKY