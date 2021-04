RUSIJA TESTIRALA KRSTAREĆU RAKETU U JAPANSKOM MORU: Kalibr pogodio cilj udaljen 1.000 kilometara od broda

Ruska ratna mornarica testirala je u Japanskom moru, sa fregate "Maršal Šapošnjikov", krstareću raket tipa "kalibar" i ispalila je na kopneni cilj.

Raketa je na vreme i kako je planirano, pogodila metu na rtu Surkum udaljenom hiljadu kilometara, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske Federacije, preneo je TASS.

Let krstareće rakete nadzirala je ruska Pacifička flota, kao i mornarička avijacija koja je ujedno i kontrolisala područja na putanji projektila i ciljnu oblast na koju je ispaljen.

Izvori iz ruskog vojno-industrijskog odbrambenog kompleksa potvrdili suda će se modernizovana ratna fregata "Maršal Šapošnjikov" pridružiti Pacifičkoj floti ruske ratne mornarice pre kraja ove godine.

Rusuke brodske i protivpodmorničke krstareće rakete 3M-54 kalibr (NATO: SS-N-27 sizzler) svoju borbenu premijeru imale su krajem septembra 2015. godine kada su lasnirane sa brodova i podmornica uz sirijsku obalu na ciljeve Islamske države na istoku Sirije.

Brodske i podmorničke rakete 3M-54 kalibr in 3M-14 biryuza namenjen su za uništavanje brodova (AshM – anti-ship missile) i kopenih ciljeva (LACM – land attack cruise missiles), ki jih je razvio ruski biro Novator (OKB-8). Ruska mornarica ih je uvela u operativnu upotrebu 2012. na podmornicama klase kilo, lada, akula in yasen, kao ina površinskim brodovima klasa gremyashchy, buyan-M, gorshkov in grigorovich.

Kurir.rs/Tanjug/A.M.