KELVIN (44) JE KAO DETE STIGAO U SAD: Sve nade je položio u Bajdena da spreči deportaciju, ali čudo se nije desilo! (VIDEO)

„Samo nam treba čudo“, rekao je Silva u decembru za ABC Nevs. "Ovisim i nadam se da će nam, kada Bajden preuzme mesto predsednika, pomoći da se rešimo ove situacije."

Ali njegovo čudo se nikada nije manifestovalo. Prema njegovom advokatu, Silva će biti deportovan u utorak.

"Mislili smo da će doći do promene", rekla je Džasmin Penja, njegova sestra. "Mislila sam da će dobiti barem priliku da dovrši raspravu u svom slučaju. Zaista je razočaravajuće, pogotovo otkad je ovde otkad je bio tako mlad. Uopšte ne zna ništa o (Dominikanskoj) Republici. Zaista smo imali velike nade. To je tako tužno “. Kevin je rođen u Dominikanskoj Republici, legalno se preselio u Sjedinjene Države kada je imao 11 godina, pridruživši se ocu koji je postao naturalizovani američki državljanin, prema sudskim dokumentima. Silva je rekao da misli da je državljanstvo stekao preko oca.

Ali to nije bio slučaj. Kada je Silva došao u SAD, Zakon o imigraciji i državljanstvu iz 1940. i dalje je bio zakon i zabranjivao je deci poput Silve, čiji roditelji nikada nisu bili zvanično venčani, sticanje državljanstva preko svojih očeva. Zakon o državljanstvu deteta 2000. godine poništio je zakon iz 1940-ih, ali se zakon nije primenjivao retroaktivno i tako Silva nikada nije postala američki državljanin.

Za razliku od imigranata bez dokumenata, Silva je bio zakoniti, dugogodišnji stalni stanovnik. Imao je karticu socijalnog osiguranja, plaćao porez i mogao je pristupiti programima javne pomoći - sve dok imigracioni sudija nije ukinuo status.

Kao tinejdžer, Silva se odao kriminalu.

„Biću iskren, prodavao sam drogu“, rekao je Silva u decembru. "Kajem se. Žalim zbog svake (jedne) stvari koje sam uradio u prošlosti."

Silva je osuđen i lišen slobode 2013. godine zbog posedovanja sa namerom da distribuira marihuanu i kokain.

Ali dva dana pre isteka kazne, američka uprava za imigraciju i carinu uručila mu je obaveštenje da se pojavi i započeo postupak uklanjanja. To je bilo 16. jula 2019. Od tada je u pritvoru za imigraciju i carinsku upravu (ICE), što je više od 20 meseci.

Meredit Jon, jedan od Silvinih advokata i vodeći advokat iz Inicijative za slobodu imigrantskog prava Južnog siromaštva, smatra da je Silva nepravedno meta deportacije jer je crni imigrant.

"Tražimo od administracije Bajdena da pokaže milost i da poštuje prava i humanost svih imigranata. Ali vidimo da ova vlada nastavlja da deportuje članove zajednice poput Kelvina, a posebno crnih imigranata."

U izjavi ICE-a navodi se da je Silva legalno ušao u SAD, ali je višestruko osuđivan zbog kršenja uslova za prijem.

Agencija je rekla da je Silva "težak zločinac koji spada u trenutne prioritete za hapšenje i uklanjanje civilne imigracije koje je postavila trenutna administracija".

Ljudi koji "predstavljaju pretnju za javnu bezbednost" imaju prioritet za deportaciju, rekao je portparol ICE.

„Gospodin Silva ne predstavlja pretnju za javnu bezbednost i stoga ne ispunjava kriterijume za sprovođenje prioritetne kategorije javne bezbednosti“, napisao je Ioon u saopštenju za štampu. Silva je rekao da jedva da nešto zna o Dominikanskoj Republici.

„Moja deca, moja porodica, sve je ovde“, rekao je u decembru.

Silvina sestra rekla je da je porodica shrvana kad je saznala za njegovu deportaciju i razočarana što ICE nikada nije obavestio porodicu - vest su saznali preko Silvinog advokata.

"Zastrašujuće je jer tamo nema porodicu", rekla je Penja za ABC Njuz, dodajući da porodica pokušava da ostane u podršci.

"Dakle, pokušavamo da vidimo šta ćemo da uradimo. Moraćemo to da smislimo, ali [ICE] jednostavno nikome nije rekao da će ga poslati", nastavila je. "I to je to. Tužno je, znaš?"

