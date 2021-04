IRAN POTVRDIO NAPAD SAVIZ: To je civilni brod koji štiti region od piratskih napada, a ne špijunski centar!

"Juče ujutru se dogodila eksplozija nadomak obala Džibutija koja je izazvala manja oštećenja na brodu, ali nije bilo ljudskih žrtava. Reč je o civilnom brodu koji je usidren u ovim vodama sa zadatkom da zaštiti region od piratskih napada. Istraga je u toku", izjavio je predstavnik iranskog ministarstva spoljnih poslova Said Katibzadeh, prenosi Rojters. Brod “Saviz” je godinama na meti kritika Saudijske Arabije, a eksperti UN i zapadnih zemalja tvrde da se brod koristi za prikupljanje obaveštajnih podataka i da bi se pobunjenici Huti u Jemenu, bliski Teheranu, snabdevali oružjem, preneo je ranije AP. Iranska državna televizija prenosi da je u današnjem članku “Njujork tajmsa” citiran anonimni američki zvaničnik koji tvrdi da je Izrael upozorio SAD na ovaj napad, što izraelski zvaničnici negiraju. Armija Saudijske Arabije je ranije komentarisala fotografije do kojih je došao AP, a na kojima se na palubi broda vide ljudi u kamuflažnim uniformama, kao i veliki broj antena koje vlasti u Rijadu komentarišu kao "neobične za komercijalni teretnjak" sugerišući da su sa broda vršeni elektronski nadzor i špijunaža. To je potvrdio i vašingtonski Institut za bliskoistočnu politiku koji je “Saviz” nazvao "matičnim brodom" u regionu i bazom za prikupljanje obaveštajnih podataka.

Kurir.rs/Tanjug