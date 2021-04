KINA POSLALA AVIONE KA TAJVANU, TAJPEJ IMA OŠTRU PORUKU: Branićemo se do poslednjeg dana ako nas napadnu!

Tajvanski ministar spoljnih poslova Džozef Vu izjavio je danas da će se Tajvan braniti do poslednjeg dana ako ga napadne Kina.

Vu je rekao da kineski pokušaji pomirenja, dok pribegavaju vojnom zastrašivanju, šalju mešovite signale stanovnicima ostrva. On je naveo da je 10 kineskih ratnih aviona u ponedeljak ušlo u tajvansku identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane i da je Kina rasporedila grupu nosača aviona za vežbe u blizini Tajvana.

"Spremni smo da se branimo, to se ne dovodi u pitanje", rekao je Vu, dodajući da će Tajvan voditi rat ukoliko je to potrebno i da će se braniti do poslednjeg dana.

Kina ne priznaje tajvansku demokratski izabranu vladu, a kineski lider Si Đinping rekao je da se "ujedinjenje strana" ne može odlagati u nedogled.

Kina kaže da njene aktivnosti oko Tajvana imaju za cilj zaštitu kineskog suvereniteta. Vašington je izrazio zabrinutost zbog kineskih aktivnosti i poručio je kako je američka predanost Tajvanu čvrsta.

Američka mornarica je pak poslala svoj razarač s vođenim projektilima "USS Džon S. Mekejn" da izvede "rutinski" tranzit kroz Tajvanski tesnac u sredu.

Tajvansko ministarstvo odbrane ovog meseca će aprovesti osmodnevnu kompjutersku simulaciju kineskog napada.

Druga faza vežbi, uključujući petodnevne vojne vežbe pucanja i vežbe za sprečavanje iskrcavanja, održaće se u julu, kada će bolnice takođe da vežbaju prihvatanje masovnog broja žrtava.

"Vežbe su dizajnirane na osnovu najtežih neprijateljskih pretnji, simulirajući sve moguće scenarije neprijateljske invazije na Tajvan", rekao je novinarima general Liu Ju-Ping.

Kurir.rs/Tanjug