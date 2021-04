OBJAVLJENE SLIKE OŠTEĆENOG IRANSKOG BRODA: Kako su izraelski pomorski komandosi sabotirali ploveću bazu PASDARANA u Crvenom Moru!

Saviz koga većina medija označava kao trgovački brod, zapravo predstavlja brod za izvođenje specijalnih operacija u Crvenom moru.

Na objavljenim slikama jasno se vidi voda u mašinskom delu broda, koji je ceo pod vodom što ukazuje da je na trupu broda pričnjena značajna materijalna šteta.

Oko toga šta se desilo postoje dve verzije:

Iranska verzija spominje da je dan pre incidenta oko broda Saviz leteo nepoznati helikopter i nadletao plovilo nekih pet do deset minuta. Međutim, ostalo je nepoznato da li su Pasdarani pažljivo pratili helikopter, da li su pokušali da stupe u kontakt sa njim ili da ga oteraju.. Mnogo pitanja, malo dogovora

