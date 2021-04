AMERIKANCI U PANICI: Rusi na Arktiku testiraju Posejdon, džinovski nuklearni torpedo koji izaziva radioaktivne cunamije

Sa svojim multi-megatonskim bojevim glavama, Posejdon 2M39 može da uništi ogromne delove obale i izazove radioaktivne talase koji bi zbrisali gradove i učinili iz nenaseljivim decenijama.

Satelitska kompanija Maxar je američkom CNN-u prosledila fotografije koje ukazuju na to da Rusija testira svoj "torpedo apokalipse" na području Arktika te da tamo gradi značajnu vojnu infrastrukturu. Navodno, Rusija namerava da na području Arktika rasporedi svoje oružje "sudnjeg dana" idućeg leta.

Posejdon radi tako da detonira na morskom dnu, nedaleko od obale neprijateljske zemlje i izazove cunami koji bi raširio smrtonosno zračenje po čitavoj obali i kilometrima u kopnenu, čineći svo to područje nenastanjivim, prenosi Zimo.

List "Tajms of London" piše da je ruski predsednik Vladimir Putin želi da 2M39 budu u funkciji do leta 2022. godine i od ministra obrane je zatražio izveštaj o napretku testiranja u februaru, kao i da se nova testiranja očekuju do kraja godine.

Rusija ima najdužu arktičku obalu na svetu, a ta regija čini oko četvrtine BDP-a te zemlje. Severno more je isto tako vredan pomorski koridor od Evrope ka Aziji za službenu Moskvu. Najmanje tri podmornice koje mogu da nose ogromna torpeda već se testiraju u Arktiku.

Kada je Putin pre nekoliko godina najavio da Rusija radi na ovom torpedu, mnogi su odbacili tu ideju kao smešnu i pokušaj zastrašivanja Zapada, podseća Dejli mejl.

Međutim, kada je Moskva krenula sa preuređivanjem podmornica kako bi mogle da nose ogromne projektile, od ideje da je Posejdon "papirni tigar" se momentalno odustalo i sada su retki oni koji misle da je reč o mitu, mada ima onih koji i dalje sumnjaju u sposobnosti ovog oružja.

Ono što se sigurno zna je da je Posejdon - nazvan po grčkom bogu mora - najveći tropedo ikada sagrađen. Dug 20 metara i prečnika 2 metra, ovo oružje na daljinsko navođenje je 30 puta veće od standardnog torpeda i teži oko 100 tona.

Kurir.rs