RUSI PREBACILI BRODOVE KLJUČNE ZA OBRAČUN U CRNOM MORU Stručnjaci saglasni: Samo idiot u Kijevu bi pokrenuo napad na Donbas VIDEO

Obe države istovremeno izjavljuju da su za svaku od njih sve to planirane aktivnosti. Za Ukrajinu - manevri, zbog kojih je ograničila rad svojih glavnih luka - Hersona, Nikolajeva i Odese. Za Rusiju je, prema pres-službi Južnog vojnog okruga, reč samo o „premeštanju brodova u okviru prolaska kontrolne provere tokom zimskog perioda obuke“.

Međutim, u velikoj meri niko ne veruje u takva objašnjenja. Svi razumeju da se suprotstavljene strane približavaju jedna drugoj. Već licem u lice. I u takvom sučeljavanju, svaka sitna provokacija može dovesti do ozbiljnog sukoba, kada se „plamen rasplamsa od iskre“.

Može li se prenos brodova kaspijske flotile smatrati jačanjem crnomorskog grupisanja ruske flote? Koji su ciljevi takve operacije? Vojni stručnjaci komentarisali su situaciju na crnomorskoj obali „MK“.

Igor Korotčenko, glavni urednik časopisa National Defense, direktor Svetskog centra za analizu trgovine oružjem:

-Svi savršeno razumemo da postoji zvanični nivo retorike, kada na nivou državnih zvaničnika, kako bi se izbegle dalje provokacije, neki događaji namerno nisu povezani. Međutim, stručnjaci mogu sebi priuštiti tumačenje koje smatraju neophodnim u ovom slučaju. Stoga lično sve što se sada dešava u crnomorskom regionu mogu nazvati demonstrativnim merama za izgradnju naših sposobnosti i snaga kako bi primorali potencijalnog agresora da odustane od svojih planova kroz svoje javne demonstracije. Ovo je potpuno opravdana reakcija Rusije na jačanje grupisanja oružanih snaga Ukrajine u neposrednoj blizini Donbasa.

Koncentrišući svoju moguću udarnu pesnicu, pokazujemo potencijalnom agresoru da njegove vojne akcije neće proći bez posledica. Mislim da je to očigledno čak i za takvog idiota koji u Kijevu planira veliki napad na Donbas, gde je više od 400 hiljada ruskih građana dobilo naše pasoše. Da bi ova poruka bila dostupna čak i za iskrivljenu ukrajinsku percepciju stvarnosti, rukovodstvo ove zemlje mora videti našu moćnu pesnicu, osetiti je blizu svog lica i razmisliti: da li je vredno da se i dalje upuštamo u vojne avanture? Na kraju krajeva, ako takva pesnica udari, to može imati vrlo tužan efekat na ukrajinsku državnost.

Kapetan 1. ranga rezerve Vasilij Dandikin:

- Ova dva događaja - vežbe ukrajinske flote i prebacivanje naših čamaca sa Kaspijskog mora na obalu Crnog mora - nesumnjivo su povezani. I verujem da u svetlu onoga što se tamo događa Azovsko more postaje posebno važno. DPR mu ima malo pristupa. A na Kaspiju imamo brodove koji mogu da izvršavaju borbene zadatke u plitkom Azovskom moru. To su uglavnom jurišni brodovi amfibije tipa „Divokoza“ i neki drugi. To su mali brodovi koji su mogli da prevoze jedan oklopni transporter, ili pešadijski vod. Ruta kojom idu od Kaspijskog mora do Azova odavno je postavljena. Njime su već plovili brodovi Kaspijske flotile. Konkretno, dva raketna čamca kada je trebalo da odu na Mediteran. Brodovi napuštaju Kaspijsko more duž Volge, zatim duž Volga-Don kanala odlaze do reke Don, a odatle do Azovskog mora. Isporuka brodova ovom rutom najrealniji je, najprikladniji i najkraći put, umesto slanja pojačanja u Crno more sa Baltika, Severne flote, a da ne govorimo o Tihom okeanu. Štaviše, čamci kaspijske flotile, ako je potrebno, moći će da deluju i u Azovu i u Crnom moru.

