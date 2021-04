SEKSUALNI NAPAD U STARAČKOM DOMU: Muškarac zatekao suprugu sa demencijom u sobi drugog muškarca, ŠOKIRAO SE izveštajem zvaničnika

Hoze, star 75 godina, kaže da ne može da spava posle navodnog napada na njegovu suprugu Šenon i zahteva objašnjenje kako je njegova žena uopšte došla do sobe drugog stanara doma koji ju je napao.

Hoze je ispričao da je na dan incidenta video samo dva člana osoblja u domu, koji su bili zauzeti služenjem hrane.

"Tog dana, kada sam došao u dom, jedna članica osoblja koja je služila ručak me je prepoznala i rekla mi je da mi je žena u sobi jer nije htela da siđe na ručak. Krenuo sam ka njenoj sobi i začuo glas iz sobe gde su vrata bila zatvorena. Kada sam ušao, video sam ženu na krevetu sa muškarcem koji joj je jednom rukom dirao grudi, a drugu joj je zavukao između nogu. Sledio sam se i onda samo vrisnuo na nju 'beži odatle'. A onda mi je žena prišla i rekla 'to je moj suprug'", isprilao je Hoze.

Hoze tvrdi da je osoblje doma svesno da njegova Šenon pati od demencije i da često za muškarce koje ne poznaje misli da su njen sin ili suprug.

On je rekao i da muškarac koji mu je napastvovao ženu takođe boluje od demencije i da je u domu bio na kratko.

Hoze nije želeo da imenuje dom u Sidneju jer veruje da su im protokoli u redu, ali da je do incidenta došlo jer dom nema dovoljno osoblja ni sredstava. "Dvoje zaposlenih u vreme ručka nije dovoljno, naročito kada jedan od njih prostavlja ručak", rekao je on.

Ono što ga je razbesnelo je izveštaj doma u kome se navodi da se njegova supruga "grlila" sa drugim stanarom doma i da niko od njih nije pokazao "znake stresa ili nelagode".

"Grljenje? Ne, to nije bilo grljenje. To je bilo mnogo više od grljenja. Gnječio joj je grudi. Moja žena je imala rak dojke i operaciju na obe i brinem da je nije povredio", rekao je Hoze koji je dodao da on želi da brine o svojoj supruzi ali da je to sa njenim stanjem nemoguće, zbog čega i mora da je ostavi u domu.

Njegova čerka, Dženifer, rekla je australijskom Gardijanu da je njena majka dan kasnije bila veoma uznemirena zbog incidenta, kao i da to nije jedini incident u domu. Jednom prilikom su je zatekli golu kako razmazuje izmet po zidovima.

"Razumem da i taj čovek pati od demencije. Ali je obaveza doma da o tome vodi računa. Zar ne bi trebalo pažljivije pratiti ljude sa demencijom? Da li to znači da ljudi poput moje mame nemaju prava na pristanak? Kako bi ona mogla da pristane?", navela je ona.

Komisija za staračke domove je prošle godine izdala izveštaj u kome se navodi da je u periodu 2018-19. prijavljeno 2520 seksualnih napadama u staračkim domovima što je "nacionalna sramota".

Kurir.rs