AFRODIZIJAK OKEANA Kako su morski krastavci postali roba zlata vredna za mafijaške klanove

Tek kada padne veče u Džafni, Entoni Vigrado zaranja u vode zaliva Palk u potrazi za vrlo cenjenom živuljkom. Izranja sa morskim krastavcima, dugačkim stvorenjima koja su u poslednje vreme postala vrlo dragocen ulov i koja su poslednjih 12 godina bila izvor njegovih prihoda.

Ali posle 10-časovne potrage, njegova žetva je samo delić onoga što je nekad bila budući da su obale severne Šri Lanke i južne Indije postale glavno mesto za njihov lov.

"Nelegalni ribari prelaze naše granice i kupe morske krastavce na mestima gde mi ronimo. Gubimo prihode zbog njih", rekao je ovaj 31-godišnji ribar.

Morski krastavci su ehinoderme mekanih, cevastih tela koja podsećaju na povrće po kojem su i dobili ime. Ove neobične životinje igraju ključnu ulogu u ekosistemu okeana.

Dok se hrane sedimentima, pomažu u recikliranju hranjivih materija i luče azot, amonijak i kalcijum karbonat koji su svi ključni sastojci u očuvanju koralnih grebena. Njihovo hranjenje takođe usporava porast kiselosti okeana koja je posledica ljudske aktivnosti.

Morski krastavci su tražena roba u Kini i zemljama jugoistočne Azije gde ih smatraju delikatesom i gde se koriste u tradicionalnoj medicini. Uglavnom se jedu osušeni. Mnogi pogrešno misle da su neka vrsta afrodizijaka, naročito u Kini (uz to što oblikom podsećaju na penis, mogu i da se ukrute i kao odbrambeni mehanizam, isprazne creva).

foto: EPA/ ALEX HOFFORD

Zbog svega toga, trgovina ovim ugroženim životinjama je procvetala poslednjih decenija. Tokom 1980ih, morski krastavci su se prodavali za manje od 50 funti za kilogram, dok im je danas cena skočila na preko 200 funti za kilo, a retke vrste vrede i više od 2.500 funti.

Tokom godina u zalivima Palk i Manar se ove životinje ekstremno mnogo love i agencije za zaštitu prirodne sredine upozoravaju da je njihova populacija desetkovana za više od 60 posto.

Šri Lanka je sada postala stecište ilegalne trgovine i krivolova. Poput Vigrada, više od 10.000 ribarskih porodica duž severnih obala ovog tropskog ostrva zavisi od ulova i brine zbog situacije.

"Njihova populacija se smanjuje zbog krivolova. To utiče kako na biodiverzitet tako i na živote lokalnih ribara", rekao je Gardijanu Čamari Disanajake, predavać na Univerzitetu Šri Džajevardenepura.

Vigrado kaže i da zna za neke ribare koji su se ubili jer više nisu mogli da plaćaju dugove.

Stani Lamber, 31-godišnji ronilac iz Manara kaže da je besan i tužan zbog krivolova. "To nije etički, a mi smo u problemu jer oni stignu da pokupe sve pre nas", rekao je on i dodao da on i njegov otac 11 godina imaju dozvolu da love morske krastavce i da je to jedini izvor prihoda za njihovu porodicu.

foto: EPA/ALEX HOFFORD

Krijumčari i kriminalci koriste različite zakone i regulative u Šri Lanci i Indiji. Dok Šri Lanka izdaje dozvole za ribarenje i dozvoljava izvoz morskih krastavaca. Indija od 2001. ima potpunu zabranu trgovine životinjama.

Krijumčari tako hvataju morske krastavce u Indiji i onda ih prebacuju u Šri Lanku odakle se legalno izvoze u jugoistočnu Aziju ili nazad u Indiju pod drugom oznakom.

Uprkos pokušajima vlasti da stanu na put krijumčarima - prošle godine su uhvaćena trojica sa "ulovom" od 1.000 kilograma morskih krastavaca vrednih pola miliona funti - ilegalna trgovina cveta a sa sve većom potražnjom i interesovanjem, situacija će samo biti još gora.

Kolika je potražnja za ovim morskim "afrodizijacima" govori i činjenica da je zbog njih došlo do smrtonosnog obračuna u Meksiku kao i da su se u trgovinu i potražnju uključile i japanske jakuze.

Kurir.rs/K.P.