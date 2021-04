U ZATVORU SAM ZBOG DEBILA I ŠU**A: Ukrajinska manekenka progovorila o GOLIŠAVOM SNIMANJU na balkonu u Dubaiju

foto: Profimedia

Irina Sotulenko (23) progovorila je o šokantnom editorijalu iz Dubaija zbog kojeg je završila u pritvoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ukrajinski model je, naime, samo jedna od 20 devojaka koje su na balkonu pozirale gole pored bogatog Amerikanca poreklom iz Ukrajine, Vitalija Grečina (41), ali sad tvrdi kako ju je dotični na to naterao i zatim sve objavio na Instagramu.

"On je totalni šupak! Policija nas drži jer je Vitalij namerno pustio sporne fotografije i videa na društvene mreže... Pokušala sam da pobegnem na aerodrom kako bih odletela kući, ali vlasti su mi naredile da se vratim u grad i dam izjavu u policijskoj stanici. No umesto da me puste, još sam tu... Zbog debila koji je došao na ideju da sve objavi na Instagramu! Glupan! Kako odrastao čovek može biti takav idiot", pita se Sotulenko.

Tvrdi i da joj je "američko-ukrajinski plejboj" rekao da neće biti plaćena za dogovoreni manekenski posao "ako ne izađe gola na taj balkon".

"Upozoravala sam ih da smo u arapskoj zemlji, da se ne smemo pokazivati... Ali dođavola, prisilili su nas da se skinemo i samo Bog zna što će biti sledeće... Doveli su profesionalnog fotografa, ali i sam Grečin je slikao... Neko nas je fotografisao i iz susedne zgrade. Sad je Vitalij pozvan u policijsku stanicu i čini se kako će biti poslat u zatvor", ispričala je Sotulenko.

Njen advokat i dečko izrazili su "duboku zabrinutost" zbog modela i ostalih žena za koje se očekivalo da će biti deportovane nazad u Ukrajinu, ali se to još nije dogodilo.

Devojka je samo jednom uspela da se telefonom čuje sa roditeljima i od tada je svaki kontakt prekinut. Sotulenko bi, navodno, danas trebalo da bude puštena iz pritvora.

Njen dečko Vitalij (30), koji radi u IT industriji, rekao je kako je njegova devojka znala da ide u Dubai na snimanje na kojem će biti gola, ali nije imala pojma da će morati da snima na javnom mestu.

"Izgurali su ih na balkon. Devojke su bile ogorčene, pitale su zašto idu tamo... Znale su da će zbog toga imati problema u muslimanskoj zemlji. Ali odbrusili su im: 'Ne zaboravite ko to sve plaća'... To putovanje je trebalo da bude odlična profesionalna prilika za nju. Irina je sjajna devojka, diplomirala je filologiju u Kijevu, ne smeta mi što pozira gola", rekao je njen dečko.

Advokat Oleksij Nosov dodaje kako se njegova klijentkinja sa porodicom i dečkom nije čula od klijentica s obitelji i dečkom nije čula od 3. aprila.

"Konzulat je javio da je jedna devojka zaražena koronom i da je smeštena u karantin, ali nije reč o Irini. Uslovi u zatvoru su teški. Devojke nemaju telefon i niko im ne govori kada će ih deportovati", rekao je advokat.

Kurir.rs/Jutarnji list