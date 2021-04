DRUGA ŠANSA: Sat koji je stao posle cunamija u Japanu, počeo ponovo da kuca 10 godina kasnije, posle novog zemljotresa

Gotovo 10 godina, sat koji je visio u hramu Bunšun Sakano bio je podsetnik na dan kada sile prirode umalo nisu uništile ovu zajednicu.

Sat, za koji se veruje da je star 100 godina, prestao je da kuca kada je severoistočnu obalu Japana pogodio zemljotres a potom i cunami koji su ubili više od 18.000 ljudi 11. marta 2011. godine.

Fumondži hram, koji se nalazi nekoliko stotina metara od obale koju su preplavili talasi cunamija u Jamamotu, bio je uništen i od njega su ostali samo stubovi i krov. Sakano hram je "spasao" sat, očistio ga i navio, ali kazaljke nisu htele ni da se mrdnu.

A onda, piše Gardijan, 13. februara ove godine, svega nekoliko nedelja pred desetu godišnjicu katastrofe, istu oblast u Japanu je pogodio još jedan snažan zemljotres za koji stručnjaci kažu da je naknadni potres posle zemljotresa 2011.

Sutradan ujutru, Sakano, glavni sveštenik budističkog hrama, je obišao hram kako bi utvrdio da li je pretrpeo neku štetu i začuo je kuckanje sata. Sat, koji je do tada bio nem i "mrtav" iako je redovno održavan, ponovo je počeo da radi. Dva meseca kasnije, i dalje kuca.

"Možda me tako podstiče da krenem napred još odlučnije", rekao je Sakano, 58, lokalnom listu Mainiči Pimbun. "Kao znak ohrabrenja da će doći do obnove", dodao je on.

Sat, koji je Sakano kupio u antikvarnici u obližnjoj Fukušimi nekoliko godina pre katastrofe 2011. kao da je prodrman nazad u život silinom februarskog zemljotresa.

Predstavnik Seika, kompanije koja je proizvela sat, rekao je listu da je moguće da je zemljotres razbio naslage prašine unutar sata i prodrmao mehanizam. Sat je bio nemi izvor inspiracije sa Sakana koji je bio odlučan da pomogne lokalnoj zajednici posle cunamija, okupljajući volontere i otvarajući kafić za ljude koji su u cunamiju ostali bez doma.

Sa pandemijom koronavirusa, zbog čega su sastanci i volontiranja odloženi, zapitao se da li je vreme da prestane sa aktivnostima u zajednici ali kada je sat ponovo počeo da kzuca, znao je da mu je vreme da se "ponovo pokrene".

Kurir.rs