POSLE 20 GODINA RATA SA TALIBANIMA I AL KAIDOM NATO SE POVLAČI IZ AVGANISTANA! Do 11. septembra odlazi 9.600 vojnika alijanse

Američki predsednik Džo Bajden sapštio je da će SAD povući svoje vojnike iz Avganistana i to najkasnije do 11. septembra odnosno 20 godina od početka rata sa Al Kaidom i Talibanima 2001.. Dok Bela kuća saopštava da će državljane o tome predsednik obavestiti na leto, rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da američki plan za povlačenje trupa iz Avganistana 11. septembra krši sporazum sa Talibanima, što bi moglo dovesti do eskalacije. Odluci Amerikanaca najverovatnije pridružiće se i ostale članice NATO.