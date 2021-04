MISTERIJA STARA 30 GODINA Slepi putnik ispao iz aviona iznad Londona, evo šta se zna o nesrećniku koji je tražio bolji život VIDEO

Ipak bilo je preveliko i Vil je video da pada prebrzo. Nedugo pre pada video je ruke i noge iz predmeta. Prema podacima o letovima saznao je da je u pitanju avion koji je 8 sati ranije krenuo iz Kenije za Britaniju. Prvo je našao na ruksak i bio mu je lakše, ali to nije bilo sve što je palo iz aviona.

Kada su krenli ka prvom komšiji njegov pogčeda je rekao sve. Ušpitali su prebčledlog momka da li je u njegovo dvorište pao čovek odobil pozitivan ofgovor.

Radilo se o polumrznutom telu dvasdesetogodišnjaka koji je "stopirao" avion.

Kada je policija došla u ruksasku nije našla ništa neobično, sok, vodu, hleb i trenerku.Po računu za vodi su shvatili da se čovek ukrcao u Najrobiju, jer je avion prethodno doleteo iz Johanesburga. DNK nije pomogla da se utvrdi identitet.

Inače, praksa slepih putnika nije neuobičajena i prema podacima američke Uprave za letenje od 1947. do 2010. 128 ljudi je to pokušalo, a tri četvrtine njh i umrlo. Ništa čudno jer kada avion dođe do visine na kojoj leti temperatura pada i do minus 54 stepena, a ako slepi putnik u spremištu za stajni trap preživi sigurno će se onesvestiti pri sletanju.

Policija u Keniji nije mogla da utvrdi ko je u pitanju sve dok Britanci nisu rekonstruisali lice nesrećnika. Tada se utvrdilo da je u pitanju Pol mMnasi, radnik na održavanju aviona. Priča je pala u vodu kada se utvrdilo da takav čovek nije radio na aerodromu. Pojavilo se i drugo ime radnika ali se utvrdilo da je u pitanjhu čovek koji je u zatvoru.

Misterija čoveka koji je pao sa neba je još uvek nerešena.

