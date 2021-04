OSTAJU BEZ RADNE SNAGE: Politika jednog deteta mogla bi Kinu skupo da košta

Narodna banka Kine (PBC) objavila je izveštaj po kojem bi ta zemlja ne samo trebalo da ukine politiku planiranja porodice, i da već ohrabri parove da imaju više dece, kako bi se izborila sa sve većim problemom starenja stanovništva, navodi list Global tajms.

Izveštaj pod nazivom Razumevanje i protivmere kineske populacione tranzicije naglašava da je neophodno podići stopu nataliteta u bliskoj budućnosti.

Peking bi trebalo da obrati pažnju na činjenicu da stopa rađanja sve više opada, a stanovništvo sve brže stari, navode kineski stručnjaci, dodajući da glavni ekonomski rival SAD prolazi kroz „povoljne promene“ u radno sposobnoj populaciji, najviše zahvaljujući masovnoj imigraciji.

Na osnovu statističkih podataka i prognoza Ujedinjenih nacija, u kojima se možda i precenjuje stopa reprodukcije u Kini, izveštaj navodi da će se u naredne tri decenije kineska populacija smanjiti za 32 miliona, odnosno 2,2 odsto.

Istovremeno, stanovništvo SAD će do 2050. biti brojnije za 50 miliona ljudi, što je povećanje od 15 odsto.

Još važnije, kineska radna snaga će se još više smanjiti zbog starenja stanovništva, dok će SAD zabeležiti povećanje radno sposobne populacije i, za razliku od Kine, Amerika će imati prednost „obučene imigracije“.

Do 2019. godine, Kina je imala 70,6 odsto radno sposobne populacije. SAD – 65,2 odsto. Do 2035. ta prednost će opasti na 3,2 odsto, a do 2050. godine, Amerika će biti ispred Kine za 1,3 odsto.

Procenjeno je da će kineska populacija dostići svoj vrhunac do 2030. godine sa 1,46 milijardi ljudi, ali će do 2050. godine opasti na oko 1,4 milijardi, a procenat starijih će rasti.

U izveštaju se upozorava i da će drugi ekonomski rival, Indija, uskoro imati veću radnu snagu, jer se procenjuje da će ta zemlja prestići Kinu i postati najmnogoljudnija na planeti do 2027. godine.

Takođe zabrinjavaju podaci kineskog ministarstva javne bezbednosti, koje je zabeležilo da je prošle godine broj novorođenčadi opao za 15 odsto.

„Ukoliko je Kina smanjila ekonomsku razliku sa SAD uz pomoć jeftine radne snage i ogromne populacije u proteklih 40 godina, vredi razmišljati na šta će se osloniti u narednih 30 godina“, zaključuje se u izveštaju.

Najmnogoljudnija zemlja na svetu imala je restriktivnu populacionu politiku decenijama, a 2013. „politika jednog deteta“ je olabavljena, pa je sada porodicama dozvoljeno da imaju dvoje.

