NEMA TRAMPA, NEMA NI CNN: Gledanost mreže u drastičnom padu, odrekao ih se svaki drugi gledalac!

Rejting kablovske mreže opao je za više od 50% od Bajdenove inauguracije, a gledaoci je napuštaju rekordnm brzinom.

U prve tri nedelje 2021. godine, kada je zgrada američkog Kapitola bila napadnuta nasilnom ruljom, a bivši predsednik Donald Tramp oslobođen u drugom suđenju za opoziv, CNN je u proseku imao oko 2,2 miliona gledalaca.

Od inauguracije 20. januara, međutim, CNN je u proseku imao samo milion gledalaca - pad gledanosti od skoro 54%.

Ispostavilo se da publika koja je pokrenula bum rejtinga kablovske mreže između 2016. i 2020. godine očigledno nije toliko zainteresovana da čuje o Takeru Karlsonu, republikanskom predstavniku Mardžori Tejlor Grin iz Džordžije, graničnoj krizi ili Bajdenovih 40 izvršnih naloga.

„CNN-ove borbe su još istaknutije među ključnim demografskim kategorijama oglašavanja odraslih u dobi od 25 do 54 godine, sa padom od 60 procenata“, izveštava Foka Njuz. „Prosečno je gledalo 617.000 gledalaca od 28. decembra do Dana inauguracije, ali samo 244.000 od kada je Bajden ušao u Belu kuću.“

Voditelji CNN-a Anderson Kuper, Kris Kuomo i Don Lemon zabeležili su posebno oštar pad gledanosti.

Foks primećuje, „CNN je u proseku imao od 3,1 miliona gledalaca od 8 do 11 sati od 28. decembra do Dana inauguracije, ali kasnije 1,4 miliona, zbog ogromnog 55-postotnog pada. Tokom istog vremenskog perioda, CNN-ova glavna postava izgubila je 63 posto svojih gledalaca među ključnim demonstracijama. “

Čudno, MSNBC-ov pad gledanosti bio je nešto manje dramatičan, iako je ta mreža takođe ušla u Trampmaniju tokom prethodne administracije.

„MSNBC je izgubio 34 procenta svojih celodnevnih gledalaca i 30 procenata tokom prajmera Bajdena“, izveštava Foks.

Ovo je otprilike slično onome što se dogodilo Rejčel Madov iz MSNBC-a nakon što je implodirao narativ o „ruskom dosluhu“. Ključna razlika ovde je pad ocena u celoj mreži.

Lemon se sa svoje strane postavlja hrabro, tvrdeći da je važnije da je Bajden predsednik nego što CNN uživa dobre ocene.

"Ne. Ne brinem zbog toga", rekao je voditelj u nedavnom intervjuu za Njujork Tajms, misleći na pad gledanosti njegove mreže. "Tramp je bio užasna osoba i bio je užasan za zemlju. I to je bolje za sve - za svet koji više nije predsednik Sjedinjenih Država “.

Lemon dodaje: „Pa ako to znači da rejting kablovskih vesti opada? Auuu. Tako da nisam toliko zabrinut zbog toga. Više bih voleo da moja gledanost opada i da Tramp ne bude na funkciji, nego da moja ocena bude nebeska i da on bude tamo. To je iskrena istina. "

Ne zavaravajte se. Onog trenutka kada se Tramp na veliko pojavi na nacionalnoj sceni (i hoće), Lemon i njegova kohorta biće po celoj priči poput debelog deteta koje jede sladoled.

Kurir.rs/Washington Examiner