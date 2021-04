IZJEDNAČITE NEGIRANJE HOLOKAUSTA I VREĐANJE PROROKA! Pakistanski premijer poziva Zapad da kriminalizuje karikature, preti bojkotom

"Moramo da objasnimo zašto nas boli kada u ime slobode govora oni vređaju čast našeg proroka", rekao je Kan. "Kada se 50 muslimanskih zemalja bude ujedinilo i to reklo i kada kažu da ako se tako nešto dogodi u bilo kojoj zemlji da će pokrenuti trgovinski bojkot i neće kupovati njihovu robu, to će onda imati uticaja", dodao je on.

Kan smatra da vrećanje islamskog proroka treba da se tretira na isti način kao i dovođenje u pitanje Holokausta, što je u nekim evropskim zemljama zločin.

Premijerovo obraćanje javnosti usledilo je na dan kada je vlada počela pregovore sa radikalnom verskom grupom koja je planirala masovne proteste u Francuskoj zbog objavljivanja karikatura proroka Muhameda u francuskoj štampi.

Grupa Tehrik e Labaik Pakistan (TLP) zahtevala je proterivanje francuskog ambasadora iz zemlje. Kan smatra da to nije dobro rešenje, jer polovina izvoza tekstila Pakistana ide u EU a sa izbacivanjem ambasadora, polovina izvoza bi stala.

Odnosi Pariza i Islamabada pogoršali su se krajem prošle godine kada je francuski predsednik Emanuel Makron branio slobodu govora odajući poštu nastavniku istorije kome je 18-godišnjak čečenskog porekla odsekao glavu jer je navodno deci pokazicao karikature proroka. Ispostavilo se da je celu priču izmislila devojčica koja je pobegla sa časova i nije želela da to sazna njen otac.

Grozno ubistvo nastavnika izazvalo je proteste kako u Francuskoj tako i u nekoliko muslimanskih zemalja zbog štampanja karikatura proroka.

Kurir.rs