RUSIJA OTVARA I SVEMIRSKI FRONT: Evo kada planiraju svoju svemirsku stanicu! VIDEO

Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) pokrenule su 1998. godine ruske i američke svemirske agencije, a pozdravile su je za primernu saradnju koja uključuje brojne zemlje.

Ali ruski zvaničnici su nagovestili da bi mogli da se povuku sa MKS-a 2025. godine.

Ruska svemirska agencija Roskosmos kaže da se njen sporazum sa međunarodnim partnerima ističe 2024. Odluka o budućnosti ISS-a tada će biti doneta pod uslovom njenih tehničkih modula, koji su „dostigli kraj svog radnog veka“, i ruskih planova za vlastiti orbitalni servis.

"Ne možemo rizikovati živote [naših kosmonauta]. Situacija koja je danas povezana sa konstrukcijom i starenjem metala može dovesti do nepovratnih posledica - do katastrofe. Ne smemo to dozvoliti", zamenik premijera Ministar Jurij Borisov citirao je izjave državne televizije.

Moskva bi svojim međunarodnim partnerima dala „pošteno upozorenje na naš odlazak sa MKS-a 2025. godine“, dodao je on.

Pojavljujući se da preduhitri tu odluku, šef Roskosmosa Dmitrij Rogozin objavio je video u aplikaciji za razmenu poruka Telegram, dodajući da je „u pripremi prvi osnovni modul nove ruske orbitalne stanice, s ciljem da bude spreman za lansiranje 2025.

Rusija je nedavno proslavila svoju ponosnu istoriju u svemiru, obeležavajući 60. godišnjicu od kada je Jurij Gagarin postao prvi čovek koji je izašao u orbitu. Rusija je godinama imala monopol na letenje svemirom sa ljudskom posadom, ali su prošle godine astronauti NASA odvedeni na ISS putem kapsule koja pripada SpaceKs-u Ilona Maska.

Odnosi između Rusije i SAD-a i nekoliko evropskih zemalja takođe su se u poslednje vreme pokvarili. Američki ambasador Džon Salivan treba da se vrati kući na konsultacije ove nedelje, nakon što je Moskva "preporučila" da privremeno ode. Nagomilavanje ruskih trupa u blizini istočne granice Ukrajine i postupanje prema glavnom kritičaru predsednika Vladimira Putina, Alekseju Navaljnom, pojačali su tenzije.

Ruski svemirski modul, koji sastavlja korporacija Energija, koštaće najmanje 5 milijardi dolara (3,5 milijarde funti), javlja novinska agencija Interfaks.

Gospodin Borisov je rekao za državnu TV da će planirana ruska svemirska stanica orbitirati na većoj geografskoj širini i na taj način biti u mogućnosti da vidi polarne regione, što bi bilo korisno za otvaranje Severnog morskog puta. Rusija se nada da će razviti rutu dok se arktički morski led topi.

Rusija bi sama izgradila novu svemirsku stanicu, rekao je on, dok se činilo da pruža mogućnost učešća drugih zemalja. „Definitivno ćemo [uzeti partnere], ali snaći ćemo se sami“, rekao je za Rosija 1 TV.

Prošlog meseca je rečeno da je potpisao sporazum sa kineskom Nacionalnom svemirskom upravom o razvoju lunarne istraživačke stanice na površini Meseca, u orbiti ili oboje.

