MISTERIJA SIRIJSKE RAKETE KOJA JE POGODILA IZRAEL: Koji joj je bio stvarni cilj, odakle je doletela, i zašto nije oborena? VIDEO

Izrael je objavio kako sirijska raketa nije bila usmerena prema konkretnom cilju. Međutim, to ostavlja pitanja o eksplozijama o kojima su ljudi izveštavali s područja u blizini Modiina, Jerusalima i u Rehovotu piše "The Jerusalem Post".

Prema izveštajima, presretač, očito iz sistema Patriot, nije uspeo da presretne raketu. To nije baš dobar rezultat s obzirom na to da je Izrael prošle godine rekao kako je povećao mogućnosti svojih integriranih, višeslojnih sistema protivvazduđne obrane. Izrael ima "Iron Dome", "David's Sling" i "Arrow", tri sistema osmišljena za zaustavljanje pretnji od projektila do bespilotnih letelica. Takođe, ima američki sistem Patriot.

O incidentu 22. aprila postoje mnoga pitanja na koja nema odgovora. Zašto je Sirija ispalila raketu u smeru Dimone? Ako je istina da raketa nije namerno ciljala osetljivo područje, zašto je uopšte išla prema južnom Izraelu?

Pokušaj da se pomoću karte vidi kako je sirijska raketa uopšte mogla završiti u južnom Izraelu pokazuje da bi verovatno letela preko Jordana i Zapadne obale. Ipak, za vreme incidenta 22. aprila ujutru eksplozije su se čule iznad Rehovota i Modina. Oko 1:40 Izrael je objavio da su se u "Abu Karinatu začule sirene". Ovo je područje u blizini Dimone. U 2:55 Izrael je objavio da je "malopre iz Sirije identifikovano ispaljivanje rakete zemlja-vazduh koja je sletela na područje Negeva. Kao odgovor, pre nekoliko minuta, izraelska vojska je pogodila bateriju iz koje je lansirana raketa, kao i dodatne sirijske baterije zemlja-vazduh u tom području".

Ostaju otvorena pitanja o onome što se dogodilo i što je nateralo Sirijce da ispale protivvazdušnu raketu.

Mnogo je toga i dalje nejasno o incidentu 22. avgusta uključujući to zašto je Sirija ispalila projektil tako nasumično i tako daleko na jug Izraela i jesu li izraelski presretači uspeli zaustaviti pretnju, zaključuje "The Jerusalem Post."

Podsetimo, raketa lansirana iz Sirije pogodila je u četvrtak južni Izrael, izazvavši oglašavanje sirena za vazdušni napad u blizini tajnog nuklearnog reaktora u zemlji.

To je saopštila zraelska vojska, a kao odgovor, vojska je navela da je napala raketni bacač i sisteme protivvazdušne odbrane u susednoj Siriji.

Incident, obeležavajući najozbiljnije nasilje između Izraela i Sirije u poslednjih nekoliko godina, ukazao je na verovatno iransko učešće. Iran, koji održava trupe i bliske snage u Siriji, optužio je Izrael za seriju napada na nuklearna postrojenja, uključujući i sabotažu u nuklearnom postrojenju Natanz 11. aprila i obećao osvetu. Takođe je pretilo da će zakomplikovati pokušaje koje predvode SAD da ožive međunarodni nuklearni sporazum sa Iranom.

Izraelska vojska je saopštila da je projektil pao u region Negev i da su se oglasile sirene za vazdušni napad u Abu Krinatu, selu na samo nekoliko kilometara od Dimone, gde se nalazi izraelski nuklearni reaktor, a zabeležene su i eksplozije širom Izraela. Vojska je kasnije rekla da raketa nije nanela nikakvu štetu.

Izraelska vojska je u početku opisala ispaljeno oružje kao raketu zemlja-vazduh, koje se obično koristi za protivvazdušnu odbranu od ratnih aviona ili drugih projektila. To bi moglo nagovestiti da je sirijska raketa gađala izraelske ratne avione, ali je pogrešno promašila i odletela.

Međutim, Dimona je 300 kilometara južno od Damaska, što je dugačak domet za pogrešno ispaljenu raketu zemlja-vazduh, piše AP.

Sirijska državna novinska agencija SANA saopštila je da su četiri vojnika ranjena u izraelskom udaru u blizini Damaska, kao i da je pričinjena određena štetu. Agencija nije elaborirala osim što tvrdi da je protivvazdušna odbrana Sirije presrela "većinu neprijateljskih projektila", za koje se tvrdi da su ispaljeni sa Golanske visoravni koju je anektirao Izrael.

Niko nije neposredno preuzeo odgovonost za raketni udar, niti je neko u Iranu to komentarisao, ali u subotu su iranske tvrdolinijaške novine Kaihan objavile mišljenje iranskog analitičara Sadolaha Zareija u kojem se sugeriše da je izraelsko postrojenje Dimona na meti nakon napada na Natanz. Zarei je u svojim primedbama naveo ideju "oko za oko".

Treba preduzeti akciju "protiv nuklearnog postrojenja u Dimoni", napisao je on. "To je zato što nijedna druga akcija nije na istom nivou kao incident sa Natancom".

Široko se veruje da je reaktor Dimona središnji deo neprijavljenog programa nuklearnog oružja. Izrael niti potvrđuje niti poriče da ima nuklearni arsenal.

Iako je Kaihan malotiražni list, njegovog glavnog urednika Huseina Šariatmadarija imenovao je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i u prošlosti je opisivan kao njegov savetnik.

Zarei je u prošlosti zahtevao odmazdu protiv Izraela. U novembru je predložio da Iran napadne izraelski lučki grad Haifu zbog sumnje da je Izrael umešan u ubistvo naučnika koji je decenijama ranije osnovao iranski vojni nuklearni program. Međutim, Iran tada nije uzvratio.

Izrael i Iran su glavni neprijatelji. Izrael optužuje Iran za pokušaj razvoja nuklearnog oružja i usprotivio se naporima koje predvode SAD za oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom. Uz izraelsko ohrabrenje, tadašnji predsednik Donald Tramp povukao se iz nuklearnog spoazuma sa Iranom 2018. godine.

Iran je nedavno počeo da obogaćuje malu količinu uranijuma do čistoće do 60 odsto, što je najviši nivo ikad za njegov program koji se približava još većem nivou oružja. Međutim, Iran insistira da je njegov program u miroljubive svrhe. Takođe je pozvao na veću međunarodnu kontrolu objekta Dimona.

Izraelski premijer Netanjahu više puta je rekao da Izrael neće dozvoliti Iranu da razvije sposobnost nuklearnog oružja, a zvaničnici odbrane priznali su da pripremaju moguće napadne misije na iranske ciljeve.

Izrael je dva puta bombardovao druge zemlje Bliskog istoka kako bi ciljali njihove nuklearne programe.

Svi incidenti dolaze u vreme kada Iran pregovara u Beču sa svetskim silama o potencijalnom ponovnom ulasku SAD u Nukelearni sporazum Irana i svetskih sila. Tamošnji pregovarači opisali su razgovore kao konstruktivne do sada, iako priznaju da bi sabotaža Natanca mogla da zategne razgovore.

Izraelska vlada kaže da sporazum neće spriječiti Iran da razvije sposobnost nuklearnog naoružavanja. Takođe se kaže da se ne bavi iranskim raketnim programom velikog dometa i njegovom podrškom neprijateljskim i Iranu bliskim snagama u Libanu, Siriji i Gazi.

Kurir.rs/B92