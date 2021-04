OTRKIVENO ŠTA JE EKSPLODIRALO U IZRAELU PROŠLE NEDELJE: Iranci nisu ništa sabotirali! Bio je to test novog raketnog motora

Kako prenosi izraelski portal Time of Israel on je svoju tvrdnju zasnovao na analizi satelitskih snimaka lokacije gde se eksplozija dogodila, kao i video snimaka sličnih testova iz drugih delova sveta. On je ovu analizu objavio u petak na svojoj veb stranici.

Prošle nedelje na Tviteru se pojavio snimak na kome se vidi džinovska eksplozija južno od Kibuca Mišmara David u centralnom delu Izraela. Ispostavil ose da zapravo se ne radi o nikakvoj fabrici municije nego da je u pitanju kompanija koja se bavi proizvodnjom pogonskih sistema za izraelske balističke rakete i protivoklopne raketne sisteme.

Društvenim mrežama pronela se vest da je eksploziju izazvala iranska sabotaža kao odmazda za nedavni napad na iransko nukelarno postorjenje u Nantzu, koje se i dalje pripisuje Izraelu koji nije demantovao ni potvrdio da sa tim ima veze.

Portparol kompanije na pitanje novinara izraelskog portala potvrdio je da eksplozija koja se dogodila na poligonu pored fabrike bila je slučajna i da je sve bilo pod kontrolom, ali je odbio da saopšti detaljnije informacije.

"Ovaj događaj mnogo više liči i zvuči kao poslednjih nekoliko sekundi testa raketnog motora na čvrsto gorivo nego na podmetnutu eksploziju", napisao je Levis u svom članku.

Levis i njegove kolege pregledali su satelitske snimke područja za koje je poznato da Izrael tamo testira raketne motore i otkrili su da se tog dotičnog dana pojavio veliki trag u travi, sličan onom pronađenom posle ispitivanja čvrstih raketnih goriva. Zatim su slike uporedili sa podacima o lokaciji sa video zapisa, utvrdivši da su eksplozija na snimku i trag od eksplozije bili na istom mestu.

„Dakle, na kraju, prilično mi je jasno da je neko u Mišmaru Davidu snimio poslednjih nekoliko sekundi testa raketnog motora na čvrsto gorivo“, napisao je Levis.

Stručnjak za oružje postavio je pitanje zašto je kompanija Tomer u odgovoru bio odlučan umesto da prizna prirodu testa, posebno kada otvoreno proizvodi raketne motore za poznate izraelske rakete, uključujući sisteme PVO Arrov 2 i Arrov 3 i satelit Shavit.

„Zašto Tomer jednostavno nije rekao da je to test raketnog motora na čvrsto gorivo? Činjenica da Izrael proizvodi velike raketne motore, pored ostalih sistema, svemirsku raketu-nosač Shavit, nije tajna. Zapravo nema razloga da budete stidljivi, to je samo ... navika, rekao je Levis.

Kurir.rs/Time of Israel