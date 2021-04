OGLASIO SE PLEJBOJ KOJI STOJI IZA SLIKA GOLIH ŽENA U DUBAIJU Pozvao sam 20 prijateljica na odmor, evo šta je istina FOTO, VIDEO

Kako kaže, uopšte nije "svojim prijateljicama" rekao da se skinu. Ipak, Grečin (41) ostaje do daljeg u zatvoru u Dubaiju, gde mu je između ostalog dijagnostikovano da ima korona virus.

U međuvremenu su manekenke sa snimanja, mahom iz Ukrajine, puštene iz pritvora i deportovane. One su takođe dobile zabranu povratka u Ujedinjene Arapske Emirate u trajanju od pet godina.

Podsetimo, grupa od 40 žena iz Istočne Evrope, mahom iz UKrajine, pozirala je gola na balkonu jedne zgrade u Dubaiju što je u toj zemlji strogo kažnjivo. Iako im je pretila i zatvorska kazna, odlučeno je da budu deportovane u zemlje porekla.

U svom prvom intervjuu iz pritvora Grečin se izvinio zbog svoje greške, ali je ujedno i porekao da je imao bilo kakvu nameru da nekog uvredi. Takođe je dodao da je fotografija sa golim modelima "umetnost" i da bi se u bilo kojoj drugoj zemlji ista smatrala normalnom. Rekao je i da su sve manekenke njegove prijateljice i da su došle u Dubai na odmor.

Vitalij tvrdi i da je morao da plati na stotine hiljada funti kako bi osigurao da se desetak žena koje su zadržane u zatvoru posle snimanja puste na slobodu, a uložio je pozamašnu sumu kako bi se i sam uskoro našao na slobodi, bar kako se nada.

Grečin je insistirao da poziranje na balkonu nije predstavljalo reklamu za seksualne usluge niti kreiranje pornografskog sadržaja.

Upitan da li se izvinio zbog uvrede koju je počinio u Dubaiju, ovaj plejboj rekao je: "Naravno da jesam. Svi smo. Devojke su se izvinile u intervjuima nakon što su puštene. Za mene je takođe sve to bilo veoma neprijatno. Kada ljudi pogreše i izvine se zbog toga, to se mora tako i shvatiti. Jasno je da nije postojala namera da nekog uvredim. Jasno je da se nisu gole penjale na džamiju", dodao je.

Vitalij Grečin istakao je i da je odluka o spornoj slici impulsivna.

"To se dogodilo za minut. Jedna devojka je rekla 'Idem da se slikam', a druge su počele da uzvikuju "Ja takođe", "Ja takođe"... To je bila impulsivna odluka da se fotografišu na taj način, ali se nisu videli njihovi najintimniji delovi. To nije pornografija. Svugde drugde u svetu to bi bilo normalno. U časopisima bi se to smatralo umetnošću. Bio je to jedinstven snimak", dodaje.

Tvrdio je da je putovanje platio za oko 20 prijateljica, kako bi se odmorile i zabavile u Dubaiju, ali i izbegle zaključavanje u matičnim zemljama, te da ga je to koštalo oko 10.000 dolara.

"Odlučio sam da se okružim ljudima sa kojima se osećam prijatno. Sve ih poznajem lično. To je ekvivalentno izlasku u klub ili na večeru. Nije bilo reči o poslovnoj pratnji, niti bilo čemu sličnom. Oni su grupa bliskih prijateljica, nisu modeli niti poslovna pratnja", kaže ovaj 41-godišnjak.

Objasnio je i okolnosti koje su dovele do nastanka fotografije o kojoj bruji čitav svet:

"Bili smo u bazenu mog prijatelja i na kraju dana devojke su morale da se presvuku. Mogle su to da urade samo u njegovom stanu, pa smo otišli da se presvučemo. Devojke su otišle u stan i izašle na balkon da bi imale fotografiju sa pogledom. Komšija je to fotografisao i postalo je viralno. Sve deluje kao da su devojke manekenke i prostitutke, ali one nisu ništa od toga".

Vlasti su mu sugerisale da prihvati svoju krvicu, ali Grečin to neće da uradi.

"Da li sam napravio tu fotografiju? Ne. Da li sam bio na slici? Ne. Da li sam bio na balkonu? Ne. Da li sam ih naterao da izađu napolje? Ne. Da li sam postavio video? Ne", kaže i dodaje da očekuje da će biti pušten čim bude negativan na korona virus jer nema dokaza o pornografiji ili prostituciji.

Dubai je opisao kao "licemerno društvo".

"Dubai ima najveći broj seksualnih radnika na Bliskom Istoku. Svaka osoba koju poznajem konzumira narkotike, a svaki šeik dovodi 50 ili 60 devojčica nedeljno iz celog sveta. Trudiću se da se klonim svega ovoga", dodaje.

Zaključio je da je izabrao da živi i opušta se na taj način, i da čak i ako je nekonvencionalno, nije zabranjeno. I ranije je putovao sa velikom grupom žena u Meksiko, na Karpate i druge destinacije.... Kaže da je poznavao sve devojke koje su se fotografisale, a da su neke od njih i živele sa njim u Kijevu.

Inače, prema dostupnim informacijama, ovaj samoprozvani američki politički strateg je poreklom iz Kijeva, ali je veći deo svog života proveo u Americi.

U jednom intervjuu je otkrio da je imao prisan odnos sa bivšim američkim predsednikom Barakom Obamom, pa čak i da je pomagao u finansiranju predizborne kampanje tog demokratskog političara. Na svojoj Fejsbuk stranici, uz mnoštvo fotografija sa golim devojkama, objavio je i fotografije na kojima jede špagete s Džordžom Klunijem i pozira sa Hilari Klinton.

