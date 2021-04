DODATNA OPCIJA: Nju Džersi uveo oznaku X za osobe koje se ne osećaju ni kao žene ni kao muškarci

Dodatna rodna opcija zvanično je stavljena na raspolaganje u skladu sa delom zakona donesenog 2018. godine, kako bi se stanovnicima omogućilo da lakše promene rodnu identifikaciju, objavila je u ponedeljak Komisija za motorna vozila Nju Džerzija (MVC), prenosi CNN.

Nova oznaka X ukazivaće na to da pol osobe nije određen, što je veliki korak za one koji se identifikuju kao nebinarni ili za one koji se ne identifikuju kao muškarci ili žene. Oznaku X mogu da koriste i stanovnici koji ne žele da im pol bude naveden u dozvoli ili drugoj identifikaciji.

Promena je prvobitno bila planirana za kraj 2020. godine, ali je odložena zbog pandemije, saopštila je Komisija.

"Raznolikost i inkluzija su ključne vrednosti za Nju Džersi i za sve nas u MVC-u", rekla je glavna administratorka Sju Fulton.

"Znamo da će ova nova opcija duboko uticati na mnoge stanovnike, jer pristup resursima i mogućnost da slobodno žive i rade toliko često zavise od posedovanja dokumentacije koja ispravno odražava vaš identitet", navela je ona.

Kako izveštava CNN, guranje opcije X deo je dugog napora transrodne zajednice da obezbedi lakše promene rodnih markera na dokumentima.

Tačna identifikacija pola na zvaničnim dokumentima pomaže u zaštiti bezbednosti transrodnih osoba i omogućava im bolji pristup stanovanju, zapošljavanju ili drugim javnim pogodnostima, navodi Nacionalni centar za transrodnu ravnopravnost.

