AMERIKA U PANICI: Sve više građana ne dobija drugu dozu! Nije samo problem u zakazivanju! Evo šta je krenulo naopako! VIDEO

Prema najnovijim podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, više od pet miliona ljudi, ili gotovo 8 procenata onih koji su prvi put uzeli vakcinu Fajzer ili Moderna, propustili su drugu dozu. To je više nego dvostruko više od broja ljudi koji su inokulirani u prvih nekoliko nedelja nacionalne kampanje vakcinacije.

Iako se zemlja bori sa problemom miliona ljudi koji su oprezni da se uopšte vakcinišu, lokalne zdravstvene vlasti suočavaju se sa novim izazovom da osiguraju da oni koji se inokulišu to rade u potpunosti.

Razlozi se razlikuju zbog čega ljudi propuštaju drugu dozu. U intervjuima su neki rekli da se plaše neželjenih efekata, koji mogu uključivati simptome slične gripu. Drugi su rekli da osećaju da su dovoljno zaštićeni jednom dozom.

Ti stavovi su bili očekivani, ali iznenađujuće prevladava još jedna prepreka. Brojni dobavljači vakcina otkazali su zakazivanje druge doze jer im je ponestalo zaliha ili nisu imali odgovarajuću marku na zalihama.

Valgrins, jedan od najvećih dobavljača vakcina, poslao je neke ljude koji su dobili prvu injekciju vakcine Fajzer ili Moderna po druge doze u apotekama koje su imale samo drugu vakcinu pri ruci.

Nekoliko kupaca Valgrinsa je u intervjuima reklo da su se izborili, u nekim slučajevima uz pomoć osoblja apoteke, da pronađu negde kako bi uzeli tačnu drugu dozu. Drugi su, pretpostavlja se, jednostavno odustali.

Od samog početka, stručnjaci za javno zdravlje brinuli su se da će biti teško naterati sve da se vrate na drugu dozu tri ili četiri nedelje nakon prve doze. Nije iznenađenje da se, kako se vakcine šire šire, broj onih koji preskaču drugu dozu povećao.

Ali trend uprkos tome zabrinjava neke državne zvaničnike koji žure da spreče oticanje broja samo delimično vakcinisanih ljudi.

U Arkansasu i Ilinoisu, zdravstveni službenici su uputili timove da pozivaju, šalju SMS-ove ili šalju pisma ljudima da ih podsete da naprave druge injekcije. U Pensilvaniji, zvaničnici pokušavaju da osiguraju da studenti mogu dobiti drugu dozu nakon što napuste kampus za leto. Južna Karolina je izdvojila nekoliko hiljada doza posebno za ljude koji su kasnili za drugi put.

U Arkansasu ih je propustilo oko 11 posto ljudi koji ispunjavaju uslove za drugu doze.

Farmaceuti su u martu davali vakcine pacijentima u apoteci Kornerstoun u Litl Rok, Ark. U Arkansasu ih je propustilo oko 11 posto ljudi koji ispunjavaju uslove za drugu doze. Skupljanje dokaza prikupljenih u ispitivanjima i iz kampanja imunizacije u stvarnom svetu ukazuje na opasnost ljudi koji preskaču svoje druge doze. U poređenju sa režimom od dve doze, jedan hitac pokreće slabiji imunološki odgovor i primaoce može ostaviti podložnijim opasnim virusnim varijantama. I iako jedna doza pruža delimičnu zaštitu protiv Covida, nije jasno koliko dugo će ta zaštita trajati.

„Veoma sam zabrinut, jer vam treba ta druga doza“, rekao je dr Pol Ofit, profesor na Univerzitetu u Pensilvaniji i član savetodavnog odbora za vakcine Uprave za hranu i lekove.

Ulog je velik jer u Sjedinjenim Državama postoji samo jedna odobrena vakcina koja se daje kao jedna injekcija. Upotreba te vakcine, koju su napravili Džonson & Džonson, zaustavljena je ovog meseca nakon što je povezana sa vrlo retkim, ali ozbiljnim neželjenim efektom koji uključuje zgrušavanje krvi. Federalni zdravstveni službenici preporučili su u petak ponovnu upotrebu vakcine, ali kombinacija sigurnosnog straha i tekućih problema u proizvodnji vjerovatno će tu vakcinu učiniti održivom opcijom za manji broj ljudi.

Broj propuštenih drugih doza u C.D.C. traje do 9. aprila. Obuhvata samo ljude koji su prvu dozu Moderne dobili do 7. marta ili prvu dozu Fajzera do 14. marta.

Iako su milioni ljudi propustili drugu dozu, ukupne stope praćenja, sa nekih 92 procenta koji se potpuno vakcinišu, jake su po istorijskim standardima. Otprilike tri četvrtine odraslih vrati se po drugu dozu vakcine koja štiti od herpes zoster.

U nekim slučajevima problemi sa pošiljkama ili rasporedom mogu igrati ulogu kod ljudi koji propuštaju drugu dozu. Neki dobavljači vakcina morali su da otkažu sastanke jer nisu dobili očekivane isporuke vakcina. Ljudi su takođe prijavili da su im otkazani sastanci za drugu dozu ili da se pojave samo kako bi saznali da ne postoje dostupne doze marke koja im je potrebna.

Neki ljudi mogu biti fleksibilni u pogledu ponovne rezervacije. Ali to je teže za ljude kojima nedostaje pristup pouzdan prevoz ili koji imaju poslove sa strogo zakazanim radnim vremenom, rekla je Elena Sirus, epidemiolog zaraznih bolesti sa Univerziteta u Centralnoj Floridi.

Valgrins je rezervisao neke kupce za drugi sastanak na mestima koja nisu imala istu vakcinu koju su primili za početne doze. Kompanija je rekla da je problem rešila krajem marta.

Susan Ruel (67) trebala je dobiti svoje dve doze vakcine u različitim prodavnicama Valgrinsa na Menhetnu. Rekla je da je prvu dozu Fajzer dobila bez incidenta u februaru, ali kada je stigla na drugi sastanak, rečeno joj je da prodavnica ima samo Moderne doze na zalihi.

Farmaceut kompanije Valgrins rekao je gospođi Ruel da postoji još jedna apoteka Valgins udaljena manje od dve milje sa zalihama doza Fajzer-a. Dok je gospođa Ruel čekala da je metro odvede tamo, dobila je telefonski poziv: I u toj prodavnici Valgrins ponestalo je doza Fajzer-a.

Gospođa Ruel je uspela da sutradan dobije dozu Fajzer na još jednom Valgrinsu. Ali rekla je da se mnogi ljudi u njenoj situaciji verovatno ne bi toliko trudili. „Sve što vam treba su ovakve gnjavaže“, rekla je.

Na primer, u okolini Čikaga farmaceuti na dve lokacije Valgrinsa rekli su da problem uzrokuje glavobolje. Rekli su da Valgrinsov sistem zakazivanja šalje u svaku apoteku negde od 10 do 20 kupaca nedeljno kojima je potreban drugi vakcin Fajzer, iako obe apoteke sadrže samo Modernu vakcinu.

Nije jasno koliko je Valgrinsov problem podudaranja doze raširen niti koliko je ljudi propustilo drugu dozu zbog njega.

Džim Kon, portparol Valgrinsa, rekao je da je problem uticao na „mali procenat“ ljudi koji su zakazali sastanke putem Interneta i da ih je kompanija kontaktirala kako bi reprogramirali „u skladu sa dostupnošću naše vakcine“. Rekao je da je gotovo 95 posto ljudi koji su prvi put vakcinisani u Valgrins, takođe primilo i druge doze od kompanije.

Valgrins se takođe našao na udaru kritika, donedavno, zakazivanjem drugih doza vakcine Fajzer četiri nedelje nakon prvog pucanja, umesto tronedeljnog jaza koji preporučuje C.D.C. Kupci se žale farmaceutama, uključujući i njihovu nemogućnost da rezervišu zakazivanje vakcina na mreži.

Basit Sid, 24-godišnji savetnik u Čikagu, sredinom februara je uzeo ostatak vakcine Moderna u Valgrinsu. Ali kada je došlo vreme za njegov drugi hitac, bio je zauzet na poslu i pripremao se za venčanje. Posle prvog hica, proveo je dva dana osećajući se iscrpljeno. Nije želeo da rizikuje ponavljanje i osećao se uvereno da će ga jedna doza zaštititi.

„Zapravo nisam osetio hitnost da uzmem tu drugu dozu“, rekao je gospodin Sied.

Početkom aprila raspored mu se malo smirio i otišao je da traži drugi snimak Moderne. Ali do tada, Valgreens u kojima je dobio prvi udarac nudili su samo Fajzerove snimke. Nije mogao da nađe slotove u drugim prodavnicama Valgrinsa. Sid više aktivno ne traži drugu dozu, mada se i dalje nada da će ga na kraju dobiti.

C.D.C. kaže da postoje ograničeni podaci o efikasnosti vakcine kada su injekcije odvojene za više od šest nedelja, iako neke zemlje, uključujući Britaniju i Kanadu, daju injekcije sa razmakom od tri do četiri meseca.

Iskustvo gospodina Sida deo je šire promene u Ilinoisu. Kada su se vakcine uglavnom davale zdravstvenim radnicima, stanovnicima ustanova za dugotrajnu negu i osobama starijim od 65 godina, gotovo svi su dobijali druge injekcije. Poslednjih nedelja, međutim, taj je broj opao ispod 90 procenata, mada se od tada blago oporavio, prema Odeljenju za javno zdravlje države Illinois.

U Arkansasu je oko 84.000 ljudi propustilo drugu dozu, što predstavlja 11 posto onih koji ispunjavaju uslove za te vatre, rekla je dr Dženifer Dilha, državni epidemiolog. Radnici su nedavno počeli da zovu ljude koji su dužni ili su kasnili zbog druge doze.

Studenti predstavljaju poseban izazov. Mnogi su nedavno postali podobni za vakcinaciju i prave prve injekcije, ali će kampus napustiti dok ne dođu do svojih drugih doza.

U Pensilvaniji su zdravstveni službenici naložili dobavljačima vakcina da daju druge doze studentima čak i ako prve doze nisu primili sa te lokacije.

Neki dobavljači vakcina postavili su posebne klinike za ljude kojima je potrebna druga doza. U Južnoj Karolini, zdravstveni sistem Tidelands Helt pokrenuo je program posebno za ljude koji su primili prve doze Fajzer-a više od 23 dana ranije, ali nisu uspeli da pronađu drugu injekciju. Državno zdravstveno odeljenje poslalo je zdravstvenom sistemu 2.340 doza za taj napor.

Potražnja je bila jaka, a Tidelandsu je ostalo samo nekoliko stotina doza. Većina onih koji uzimaju ljude bili su ljudi koji su „imali poteškoća u navigaciji kroz sve sisteme zakazivanja i pružaoce usluga“, rekla je Gejl Resetar, glavni operativni direktor zdravstvenog sistema.

Davaoci vakcina su otkazali zakazivanje druge doze zbog lošeg zimskog vremena. „Na pojedincu je bilo da se rasporedi na veb portalu ili veb platformi, a to je ljudima postalo teško“, rekla je gospođa Rešetar.

Retki su slučajevi u kojima bi ljudi trebalo da se odreknu drugog hica, na primer ako su imali alergijsku reakciju nakon prvog hica.

Zvi Ish-Shalom, profesor verskih studija iz Bouldera, Kolorado, planirao je da se potpuno vakciniše. Zatim, sat vremena nakon prvdoze vakcine Moderna, razvio je glavobolju koja nije nestala više od mesec dana kasnije.

Ne postoji način da se pouzdano zna da li je vakcina pokrenula glavobolju. Ali nakon što je odmerio ono što je video kao rizike i koristi od druge doze, dr Ish-Shalom je doneo odluku o tome kako dalje.

„U ovom trenutku osećam se vrlo jasno i veoma mi je ugodno, s obzirom na sve različite elemente ove jednačine, da odustanem od drugog hica“, rekao je on.

