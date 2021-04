KAO DA JE PREDOSETIO Sin molio oca da ne ide na posao! Bila je to njegova poslednja misija, stradao sa još 52 mornara u podmornici

Dvogodišnji Aska, sin prvog poručnika Imama Adija (29), ne dozvoljava ocu da izađe iz spavaće sobe, blokirajući vrata jednom rukom, dok ga drugom gura nazad.

Adi je snimljen kako se smeje i govori sinu da mora da ide u toalet, a onda je kleknuo i pokušao da ga uteši. Međutim, Aska uporno gura svog oca i govori mu "ne, ne, ne".

To je bio poslednji put da su otac i sin bili zajedno. Kasnije tog dana Adi se ukrcao na podmornicu KRI Nanggala-402, koja je potonula na morsko dno kod Balija i razbila se na tri dela. Nijedan od 53 mornara nije preživeo.

Adijev otac Edi Sujianto rekao je da je bio iznenađen ponašanjem unuka, jer Aska do sada nije pokušavao da zaustavi oca dok se spremao za posao.

"Obično, kada Adi kaže "zbogom", to je normalno. A tad nije mogao da izađe jer je Aska zatvorio vrata i branio mu", ispričao je on. Međutim, istakao je da je to možda samo bila slučajnost i ne želi da bude sujeveran.

Pre nego što se ukrcao na podmornicu, Adi je zamolio porodicu da se moli da njegova misija prođe bezbedno i glatko.

Podsetimo, zvaničnici su u nedelju potvrdili da je podmornica, koja je potonula u sredu kod Balija, pronađena na morskom dnu polomljena na najmanje tri dela.

