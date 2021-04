BEZDUŠNI MILIJARDER Bil Gejts protiv otkrivanja formula za pravljenje vakcina protiv korone!

Nemaju dovoljno vakcina... Vakcinacija u Malaviju foto: AP Thoko Chikondi

Američki milijarder Bil Gejts našao se na udaru javnosti nakon što je izjavio da ne bi trebalo otkrivati formule za pravljenje vakcina kako bi se one proizvodile i u siromašnim državama i zemljama u razvoju!

Klimatske promene - Moramo da jedemo meso iz laboratorije Bil Gejts je u februaru privukao veliku pažnju svojom knjigom pod nazivom "Kako izbeći klimatsku katastrofu", u kojoj je naveo da je rešenje meso iz laboratorije. - Ne mislim da će 80 najsiromašnijih zemalja jesti sintetičku govedinu. Ali mislim da bi sve razvijene zemlje trebalo da pređu na takvo meso - rekao je on, navodeći da će se time rešiti problem efekta staklene bašte. Prema istraživanjima, štetne emisije su dostigle rekordne nivoe, a dobrim delom, navodi se, tome doprinosi uzgajanje krava. Količina metana u atmosferi naglo je porasla između 2000. i 2017, što je dovelo do porasta globalnog zagrevanja do četiri stepena Celzijusa.

Tokom intervjua za Skaj njuz, na pitanje da li bi trebalo ukinuti intelektualna prava kompanija na recepte za pravljenje vakcina protiv koronavirusa, on je bez mnogo razmišljanja rekao: "Ne."

Bezbedna proizvodnja

Ubrzo je obrazložio svoje mišljenje, koje je pokrenulo bujicu kritika na račun jednog od osnivača "Majkrosofta". - Razlog je, zbog složenosti proizvodnje. U svetu postoji tako mnogo fabrika u kojima se proizvode vakcine, a moramo biti vrlo ozbiljni po pitanju njihove bezbednosti. Ono što u ovom slučaju koči stvari nije intelektualno vlasništvo. Nije kao tamo neka neaktivna fabrika vakcina s regulatornim odobrenjem koja pravi magično bezbedne vakcine. Morate obaviti detaljna istraživanja. I svaki proizvodni proces mora se gledati vrlo pažljivo - rekao je Gejts.

Kraj pandemije - Normalan život krajem 2022. Gejts je rekao i kako misli da će pandemija koronavirusa biti pobeđena krajem 2022. godine, kad očekuje da će se život vratiti u normalu, iako virus neće u potpunosti nestati: - Nećemo uspeti da u potpunosti izbrišemo ovu bolest, ali ćemo je spustiti na vrlo male brojeve do kraja 2022, kada će se život vratiti u normalu. Amerika i Velika Britanija će vakcinisati većinu stanovništva do leta ove godine i onda će biti više vakcina za druge zemlje - rekao je on.

On je podsetio da su kompanije poput "Fajzera", "Astra Zeneke", "Moderne", "Džonsona i Džonsona" već podelile formule za pravljenje cepiva, kao što je to slučaj sa Indijom, koja je učestvovala u procesu proizvodnje. Gejts je potom dodao da nije iznenađen zbog toga što su najbogatije zemlje poput SAD, Velike Britanije i evropskih zemalja prve vakcinisale svoje stanovništvo.

Šef globalnog zdravlja

- To ima smisla jer je ove zemlje pandemija najteže pogodila. Verujem da će se za tri ili četiri meseca vakcinacija proširiti i na druge države koje su teško pogođene epidemijom.

Dobio Nobela za ekonomiju... Džozef Stiglic foto: AP Gian Ehrenzeller

Globalna inicijativa - Siromašni imaju pravo na život Podsećamo, nedavno je više od 60 bivših čelnika država i vlada, među kojima su i bivši čelnici Velike Britanije, Francuske, Italije, kao i više od 100 dobitnika Nobelove nagrade, pozvalo američkog predsednika Džoa Bajdena da podrži privremeno ukidanje prava intelektualnog vlasništva u proizvodnji vakcina protiv korone. To bi ubrzalo proizvodnju i odgovor na pandemiju koronavirusa u siromašnim zemljama, koje će, kako stvari stoje, čekati godinama na imunizaciju stanovništva. - Nove mutacije virusa i dalje će uzimati živote i ugrožavati našu povezanu globalnu ekonomiju sve dok svi svuda ne budu imali pristup sigurnoj i delotvornoj vakcini - rekao je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Džozef Stiglic. Otvoreno pismo Bajdenu je koordinisala grupa People's Vaccine Alliance, koalicija u kojoj je okupljeno pedesetak humanitarnih i razvojnih organizacija.

Gejtsov nastup oštro je kritikovao Nik Dirden, izvršni direktor grupe Globalna pravda odmah, koja je pozvala Svetsku zdravstvenu organizaciju da narednog meseca organizuje sastanak na kojem bi se raspravljalo o ukidanju intelektualnog prava kompanija na formule za proizvodnju cepiva. On je Gejtsovu izjavu opisao kao "odvratnu": - Ko je ovog milijardera postavio za šefa globalnog zdravlja. Oh, da, on je sam to učinio - rekao je Dirden.

Kurir/A.P.