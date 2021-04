PANIKA U PENTAGONU: Havanski sindrom kosi američko Ministarstvo odbrane, a simptomi se pogoršavaju VIDEO

Zvaničnici Ministarstva odbrane prijavili su incidente članovima Senatskog odbora za oružane snage i Predstavničkog doma ranije ovog meseca. Naročito je alarmantno što istraga pokušava da otkrije kako se jedan takav misteriozni napad mogao dogoditi u novembru 2020. godine u blizini Bele kuće kada se zvaničniku Saveta za nacionalnu bezbednost, prema izvorima upoznatima s tom temom, razbolelo u blizini Elipse, velikog ovalnog dela. travnjak unutar zgrade Pentagona. Drugi zvaničnik Bele kuće izvestio je o sličnom napadu 2019. godine dok je šetao svog psa nedaleko od Vašingtona.

Oboljeli su prijavili slične simptome osoblju CIA-e i Stejt departmenta koji su bili na meti u inostranstvu, a zvaničnici su ubrzo počeli da istražuju ono što su nazvali "Havanski sindrom" - skup neobičnih simptoma koje je diplomatsko i obaveštajno osoblje prvi put uhvatilo 2016. godine na Kubi.

Kao što je CNN saznao, obaveštajni i odbrambeni službenici nerado javno govore o čudnim incidentima, a neki koji su bili pogođeni žalili su se da CIA u početku nije preduzimala moguće moguće napade na osoblje. Napadi su na kraju doveli do dramatičnog smanjenja broja zaposlenih u predstraži u Havani pod Trampovom administracijom. Osoblje Rusije i Kine prijavilo je slične neobjašnjive incidente.

U Vašingtonu se već dugo šuška o sličnim incidentima u SAD koji su pogodili diplomate i zvaničnike CIA. Istražitelji još nisu utvrdili da li su misteriozni incidenti u SAD povezani sa onima koji su se dogodili u inostranstvu. Zvaničnici Ministarstva odbrane koji su ranije ovog meseca obavestili zakonodavce rekli su da je moguće da iza incidenta stoji Rusija. Ali još uvek nema ubedljivih dokaza koji bi izvukli takav zaključak. Među osumnjičenima je i Kina.

Iako nije poznato šta bi moglo izazvati neke od gore navedenih simptoma, jedno istraživanje Stejt departmenta otkrilo je da bi oni mogli biti rezultat mikrotalasnog napada. Izveštaj Nacionalne akademije nauka iz marta utvrdio je da je "usmerena, impulsna radiofrekventna energija" najverovatniji uzrok neobičnog skupa simptoma. Iako je izveštaj pažljivo napisan kako ne bi preuveličao svoje nalaze, ponudio je neke od dosad najjasnijih javnih dokaza da bi incidenti mogli biti ciljani napadi. Neki zaposleni pretrpeli su ozbiljne povrede tokom navodnih napada, a najmanje jedan oficir CIA bio je prinuđen da se povuče prošle godine i dijagnostikovana mu je traumatična povreda mozga.

Pred kraj Trampove administracije, Pentagon je pokušao da preuzme stvari u svoje ruke, verujući da CIA i Stejt department ne čine dovoljno da to reše. Chris Miller, koji je u to vrijeme vršio dužnost ministra odbrane, rekao je za CNN da su čelnici Pentagona osnovali radnu grupu za praćenje izvještaja o takvim simptomima koji pogađaju prekomorsko osoblje Ministarstva odbrane. Miller je rekao da je to pokušaj zamišljen kao "birokratska igra moći" da se CIA i Sjedinjene Države prisile da ozbiljnije shvate probleme sa kojima se suočavaju zaposleni.

Miller je rekao da je izveštaje o ovim simptomima počeo ozbiljno shvatati nakon razgovora sa jednom žrtvom koja je imala veliko vojno iskustvo.

'' Kad mi je taj oficir sve objasnio u vojničkom stilu, shvatio je da je to stvarno. Već je bio u velikim borbama i znao je '', rekao je.

CIA je formirala radnu grupu u decembru 2020. godine i proširila svoje interesovanje pod novim direktorom Villiamom Burnsom, koji je tokom saslušanja pred imenovanje obećao da će pregledati dokaze o navodnim izveštajima o dugo prijavljenim napadima na osoblje CIA u inostranstvu. Stejt department je u martu imenovao visokog zvaničnika za šefa Odeljenja za napad sindroma Havane.

Ipak, smatra se da su potezi Ministarstva odbrane među najoštrijim, potencijalno objašnjavajući zašto je službenik odbrane, umesto obaveštajne zajednice ili FBI-a, obavestio zakonodavce o incidentu sa Elipsom. Miler je imenovao Griffina Deckera, državnog službenika iz Komande za specijalne operacije SAD, da nadgleda "sindrom Havane".

Decker i Jennifer Valsh, koja je vršila dužnost zamjenice ministra odbrane za politiku, informirale su zakonodavce o mogućim napadima u posljednje dvije sedmice, rekli su za CNN dva izvora upoznata s brifingima.

"Nema ničega što ministar odbrane shvata ozbiljnije od sigurnosti, zdravlja i dobrobiti našeg osoblja koje služi širom sveta u odbrani naših vrednosti i sloboda", rekao je portparol Pentagona John Kirbi.

"Sve brige se temeljito preispituju preduzimaju se odgovarajuće mere kako bi se smanjili rizici za naše osoblje ".

Portparol Bele kuće rekao je da blisko sarađuju sa odeljenjima i agencijama na rešavanju "neobjašnjivih zdravstvenih incidenata i obezbeđivanju bezbednosti Amerikanaca širom sveta".

Kurir.rs/Jutarnji.hr