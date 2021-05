SAZVEŽĐE JEDNOROGA: Otkrivena najmanja crna rupa najbliža Zemlji, toliko je mala da su naučnici smislili novu kategoriju za nju

Osim što je mala, ova crna rupa nam je i najbliža. Udaljenu oko 1.500 svetlosnih godina od naše planete, u sazvežđu Jednoroga u Mlečnom putu, naučnici su imali sreće da otkriju crnu rupu koja je po dosadašnjim podacima najbliža Zemlji.

Zbog neobičnih svojstava i sazvežđa u kome je otkrivena, naučnici sa Univerziteta u Ohaju koji su je otkrili, odlučili su da je nazovu "Jednorog".

"Kada smo analizirali podatke, ova crna rupa, Jednorog, jednostavno je iskočila“, rekao astronom Tarindu Džajašingve. "Zašto je nismo ranije otkrili? Izgleda da smo imali spuštene astronomske roletne“, dodao je naučnik.

Teorijski, crne rupe mogu biti različite mase - od "sićušnih" do supermasivnih divova koji pokreću srca galaksija. Međutim, kada je reč o crnim rupama nastalim gašenjem jezgara mrtvih zvezda, astronomi su tokom godina pronašli neke "masivne praznine“.

Ako se ugasi zvezda koja ima masu manju od 2,3 mase našeg Sunca, opšta teorija relativiteta kaže da će ona postati neutronska zvezda ili beli patuljak, a ne crna rupa. Donedavno, nije pronađena nijedna crna rupa manja od pet solarnih masa.

Pre nego što su astronomi uspeli da pronađu manje crne rupe, njihovo postojanje je bilo toliko nepouzdano da su, kada su primetili da obližnju džinovsku crvenu zvezdu nešto privlači, u početku odbacili mogućnost da bi to mogla biti mala crna rupa. Ali Džajašingve je na to gledao iz drugačije perspektive. Kao doktorandu, mentor mu je rekao da je moguće da postoje i male crne rupe i on je želeo da to istraži, prenose Vijesti.

Analizirajući podatke iz različitih teleskopskih sistema i satelita, pažnju je usmerio na crvenog džina u sazvežđu Jednoroga koji je bio u poslednjoj fazi života.

Brzina zvezde i način na koji ju je gravitacija vukla, sugerisali su da postoji crna rupa oko nje koja je vuče. Izračunato je da bi veličina ovog mračnog i tihog saputnika trebalo da bude približno tri solarne mase.

"Kao što Mesečeva gravitacija utiče na Zemljine okeane i privlači ih ka sebi i odbija od sebe, proizvodeći tako plimu i oseku, tako i crna rupa iskrivljuje zvezdu u oblik sličan lopti za ragbi“, objašnjava astronom Tod Tompson, koji je bio član tima koji je ranije otkrio male crne rupe.

"Najjednostavnije objašnjenje je da se radi o crnoj rupi - a u ovom slučaju se ispostavilo da je najjednostavnije rešenje ujedno bilo i najverovatnije“, dodaje Tompson.

Kurir.rs