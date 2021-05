KAKO JE ČIP OD 12MM UZBUNIO SVET: Zbog nestašice poskupeli automobili, kasne novi pametni telefoni i zatvaraju se fabrike

Reč je o čipu koji se ugrađuje u gotovo svaki elektronski uređaj, bez kojeg nije više moguće pokrenuti automobil. Bez ovih čipova nema slanja mailova, vatsap poruka ni igranja igrica. Bez njih nema ni automobila.

Zbog spleta nesrećnih okolnosti došlo je do njihove nestašice koja je zasad najviše pogodila industriju automobila i pametnih telefona. BMW, Mercedes, Ford, Dženeral Motors, morali su da zatvore neke svoje pogone ili skratite radno vreme. Epl, Samsung, Soni kasne sa novim modelima pametnih telefona i konzola.

Sve to bi mogli i potrošači da osete na svom džepu, piše RTL i navodi primer da su u Americi već poskupjeli polovni automobili. Do nestašice je prvo došlo zbog pandemije koja je usporila proizvodnju i isporuku iz Kine, potom je došlo do požara u jednoj velikoj fabrici čipova u Japanu a onda i do mećave u Teksasu gde se takođe nalaze veliki proizvođači, a tu je i trgovinski rat između Kine i Amerike.

Zbog korone i rada i školovanja od kuće porasla je kupovina laptopova, mobilnih telefona i konzola za igranje, a sve to treba čip. Nestašici nije pomogao ni požar u jednoj od najvećih fabrika u Japanu. Iz Azije stiže čak 75 posto čipova. Ceo svet sada pomoć traži od Tajvana, ali ni oni ne mogu da zadovolje trenutnu potražnju.

"O toj nestašici čuli smo još u decembru. U januaru smo pokušali da proizvedemo što više čipova za autoindustriju. Možemo podmiriti minimalne zahteve proizvođača do kraja juna", rekao je je Mark Liu iz tajvanske fabrike za proizvodnju mikročipova.

Folksvagen je prošle sedmice zatvorio fabrike u Portugalu. Honda je zaustavila proizvodnju na šest lokacija u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hjundai i Nisan za sada su samo najavili smanjenje proizvodnje. Nedostatak čipova produžio je rok isporuke i smanjio proizvodnju novih automobila.

Za krizu, međutim, nije kriva samo korona, nego i bivši predsednik SAD Donald Tramp koji je pre dve godine zabranio saradnju američkih kompanijama sa onima iz Kine.

Manjkom čipova pogođeni su Epl i Samsung koji su odložili izlazak najnovijih modela pametnih telefona. A još jedan krivac za krizu tržišta od 420 milijardi dolara su - kriptovalute.

"Kriptovalute su poslednjih par meseci u uzletu, porasla im je vrednost u velikoj meri. Samim tim se povećao interes za rudarenjem kriptovalutama za šta je potrebno koristiti veliku količinu čipova, procesora, grafičkih kartica i ostalih elektronskih komponenti koje koriste te čipove i naravno da su nestali s tržišta", rekao je RTL-u Dragan Petric, urednik časopisa BUG.

Problem s čipovima mogao bi potrajati još šest meseci ili barem dok ne padne vrednost kriptovaluta. Za to vreme bi mogli da poskupe kompjuteri i mobilni telefoni. Automobili već jesu.

Kurir.rs