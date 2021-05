ULIČNI RAT POLICIJE I BANDI U RIU: Metak policajca pogodio u glavu! Usledio je pokolj u faveli i metrou VIDEO

Policijska akcija protiv narkodilera u faveli Žakerzinjo u Rio De Ženeiru pretvorila se u pravi masakr kada je došlo do pucnjave između policije i veće grupe muškaraca, koja se prenela i na metro koji je u tom trenutku bio pun putnika.

Haos je nastao kada je organizvana banda hicem u glavu likvidirala kriminalističkog policajca Andrea Leondarda de Melja koji je radio na suzbijanju narkotika. Za ostala 24 likvidirana sumnja se da su pripadnici organizovane kriminalne grupe.

„Ovo je bila najsmrtonosnija operacija u našoj bazi podataka, a ne može se kvalifikovati na bilo koji drugi način osim kao katastrofalna operacija“, kaže sociolog Daniel Hirata. koji zahteva odgovor vlasti u vezi sa operacijom koju je klasifikovao kao neprihvatljivu.

Hirata prenosi reči stanovnika favele da je policijska akcija postala brutalna i nekontrolisana posle ubistva policajca De Melja.

Civilna policija je saopštila da je akcija preduzeta kako bi se suzbio organizovani kriminal.

Od juna prošle godine, Savezni vrhovni sud obustavio je rad u sirotinjskim četvrtima tokom pandemije. Odluka suda dozvoljava postupke samo u „ izuzetnim slučajevima“ i uz odobrenje javnog ministarstva.

„Imamo lanac odgovornosti koji treba utvrditi. Ova policijska operacija, je vrlo ozbiljan slučaj državnog nasilja. To nije odred smrti, to je operacija koju su ovlastile vlasti. I sve to u vreme kada Vrhovni savezni sud odluči da obustavi policijske akcije u zajednicama “, kaže jedan neimenovani stručnjak za sajt Globo.

Preko društvenih mreža stanovnici su prijavili više smrtnih slučajeva nego što se računalo, pored tela na podu, zabeleženi su policijski upadi u kuće i zaplenje mobilnih telefona.

Takođe dvoje putnika ubijeno je u vagonu metrao na liniji 2 kod stanice Triagem. Jedan ods stanvnika favele ranjen je u stopalo tokom pucnjave.

Akcije sa najviše smrtnih slučajeva od 2007. godine:

05.06.2021 - Žakerzino - 24 mrtva civila + 1 civilni policajac ubijen, 5 ranjenih (od toga 2 policajca)

15.05.2020 - Kompleko do Alemao - 13 civila ubijeno

15.10.2020 - Vila Ibirapitanga (Itaguai) - 12 ubijenih civila (uključujući jednog bivšeg premijera)

08.02.2019 - Fallet / Prazeres - 13 civilnih smrtnih slučajeva + 1 civilni ranjen

28.6.2007 - Kompleko do Alemao - ubijeno 19 civila

