ČEŠKI PREMIJER KUKAO KOLEGAMA IZ OSTALIH ČLANICA EU Proterajte bar po jednog ruskog diplomatu u znak solidarnosti sa nama!

Češki premijer Andrej Babiš zatražio je od zemalja članica Evropske unije na neformalnom samitu u Portugalu da u znak solidarnosti sa Češkom u njenom diplomatskom ratu sa Rusijom proteraju po jednog ruskog diplomatu.

"Moramo uvek da uzimamo da kada je napadnuta jedna zemlja članica da su u stvari napadnuti svi. Takodje sam zatražio da razmotre da proteraju po jednog diplomatu. Videćemo na sledećem samitu kako će se prema tome postaviti", kazao je Babiš danas češkim novinarima na samitu u Portu.

Afera oko eksplozije municije u magacinima u Vrbjeticama na jugu Češke 2014. godine za koju su zahvaljujući novim dokazima policije i obaveštajnih službi, češke vlasti 17. aprila osumnjičile agente ruske GRU, istu dvojicu koji se sumnjiče za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u Solsberiju 2018. godine, na dnevnom je redu tek sledećeg samita EU krajem maja.

Babiš je, medjutim, pokrenuo debatu već sinoć na večeri premijera i predsednika zemalja EU o toj aferi koja je započela češko-ruski diplomatski rat, a kazao je da su se opširno uključili u nju i nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron.

Češka je 17. aprila zbog Vrbjetica proterala 18 ruskih diplomata, one za koje ima pouzdane dokaze da su obaveštajci, Rusija je uzvratila proterivanjem 20 čeških diplomata.

Pošto je to potpuno paralisalo rad male češke ambasade u Moskvi, zvanični Prag iskoristio je Bečku konvenciju da naloži da se i ogromna ruska ambasada u Pragu svede na sedam diplomata i 25 administrativnih zaposlenih koliko je ostalo Česima u Moskvi, te do kraja maja preko 60 osoblja ruske ambasade mora da se povuče iz Praga, ali nisu označeni kao persona non grata.

NATO i EU izrazile su solidarnost i odmah podržale Češku u njenoj osudi tih eksplozija koje su Babiš ali i drugi zvaničnici izuzev češkog predsednika Miloša Zemana označili za teroristički napad strane države na Češku u kome su poginule dve osobe a materijalna šteta dostigla desetine miliona evra, pošto je sanacija trajala šest godina.

Neke članice EU, kao Slovačka ili baltičke zemlje, u znak solidarnosti sa Češkom proterale su ruske diplomate a još pre izbijanja afere Vrbjetice počelo je manje uzajamno proterivanje izmedju Poljske i Rusije, koje je sada zahvatilo i novinare, pošto je ovih dana dopisnik poljske televizije u Moskvi obavešten da mu neće biti produžene akreditacija i boravišna dozvola.

Druge zemlje, medjutim, ne žure da se sa Češkom solidarišu baš proterivanjem ruskih diplomata kao što su masovno učinile posle napada na Sergeja Skripalja a da neće zbog Češke ulaziti u takav sukob sa Rusijom otvoreno su najavili i neki od saveznika koji bi Češkoj trebalo da budu najbliži, kao Mađarska.

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto kazao je za poljsku privatnu televiziju Polsat da Madjarska neće proterivati ruske diplomate jer je već dovoljna solidarnost sa Češkom koju je izrazila preko zajedničke deklaracije šefova diplomatija, zatim predsednika parlamenata i potom i premijera Višegradske grupe u kojoj su osudili umešanost ruskih agenata u eksplozije municije u Vrbjeticama kao čin agresije Rusije na evropskom tlu.

"Mi proterujemo diplomate kada imamo dokaze da rade protiv naših nacionalnih interesa ili naših propisa. Tada proterujemo diplomate. Mislim da smo u ovom slučaju izrazili jasno našu solidarnost preko deklaracije i smatram da je to dovoljno sa naše strane", kazao je Sijarto u intervjuu koji danas objavljuje Polsat.

U deklaraciji koju su usvojili 26. aprila premijeri V4 osudili su "nelegalne i brutalne aktivnosti ruskih obaveštajaca" i poručili da neće dozvoliti da to izazove podele u Evropi.

"Zemlje Višegradske grupe su odlučno da zajedno sa drugim zemljama članicama Evropske unije preduzmemo mere da pojačamo našu otpornost", stoji u deklaraciji.

