SAMO IM JE JOŠ TO TREBALO: Smrtonosne crne gljivice haraju Indijom, napadaju kovid pacijente

U državi Gudžarat, zvaničnici su prijavili oko 300 slučajeva "mukormikoze", crne gljive koja je "veoma ozbiljna, ima visoku stopu smrtnosti i potrebna je operacija i mnogo lekova da se obuzda", rekao je profesor Piter Kolington koji je na čelu ekspertskog komiteta Svetske zdravstvene organizacije o infektivnim bolestima.

Šta je mukromikoza?

Bolest izaziva buđ "mukormiceta" koja postoji svuda na svetu. Raširenija je u bolnicama, gde može da zarazi pacijente kojima je presađen neki organ, jer živi na bolničkoj posteljini, putuje kroz ventilaciju i lako se prenosi.

"To je porodica gljiva koja ulazi u sinuse i tamo se taloži i one mogu vazdušnim putem da vam stignu i do glave", rekao je Gardijanu Kolingnon. "A kada vaš imuni sistem ne može da ih drži pod kontrolom, onda napadaju mozak i to postaje stvaran i veoma ozbiljan problem", dodao je on.

Gljivice možete da pokupite i na gradilištima, preko prašine koja se diže, rekao je Kolingnon.

Spore se uglavnom udahnu i kod večine ljudi, imuno sistem je dovoljno jak da ih savlada ali pacijenti sa oslabljenim imunitetom poput onih sa dijabetesom ili leukemijom, spore mogu da izazovu infekciju. Ti slučajevi su obično veoma retki, oko 500 slučajeva godišnje prijavljivano je u SAd pre pandemije.

Šta se dešava sada u Indiji?

Kolingnon kaže da korona stvara idealne uslove za razvoj infekcije. Imunitet ljudi je sada kompromitovan kovidom 19 i crne gljivice su naročito karakteristične kod pacijenata koji imaju dijabetes.

"Oni pacijenti koji završe na intenzivnoj dobijaju mnogo stgeroida kako bi se tretirala upala, ali ti steroidi, nažalost, utiču i na vaš imunitet. Zbog toga i ne volimo da dajemo steroide pacijentima duže nego što je to neophodno jer iako mi pokušavamo da smanjimo upalu steroidima, mi istovremeno kompromitujemo sposobnost organizma da se bori protiv običnih infekcija", objansio je on.

Zdravstveni sistem u Indiji je kolabirao pod naletom korone i prepune bolnice samo olakšavaju cirkulaciju buđi i spora i zaražavanje ljudi.

Simptomi

Simptomi zaraze crnim gljivicama su bol i crvenilo očiju i nosa, groznica, glavobolja, kašalj, povraćanje krvi, crn i krvav iscedak iz nosa, bolovi na jednoj strani lica i u sinusima, zubobolja i zamagljen vid.

Mukromikoza je skupa i teška za lečenje i stopa smrtnosti je viša od 50 posto. Pacijenti moraju da budu izolovani u specijalnim sobama sa pritiskom jer se sa povećanjem pritiska u sobi, vazduh istiskuje iz sobe. Međutim, te takozvane sobe sa "pozitivnim pritiskom" su poslednje mesto gde treba smeštati obolele od korona jer bi on samo proširio virus, objasnio je profesor.

Kolignon kaže i da je moguće izvesti operaciju da se očisti izvor gljivica koji je uglavnom u sinusima i na dnu grla i nosa, ali je reč o veoma delikatnoj i teškoj operaciji.

Indijsko ministarstvo zdravlja i lekarska komora pozvali su ljude da nose cipele, duge rukave i duge nogavice i rukavice dok kada dodiruju zemlju, mahovinu i stajsko đubrivo i održavaju ličnu higijenu kako bi se sprečilo širenje crnih gljivica. Pacijenti sa dijabetesom trebalo bi da češće da kontrolišu svoje stanje, a lekarimja se savetuje da redukuju primenu steroida koliko god je to moguće.

