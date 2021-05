SLOBODNI DANI, KROFNE, DŽOINT, NOVAC: Ovako kompanije širom sveta stimulišu radnike da se vakcinišu! VIDEO

Reakcije zaposlenih bile su pozitivne, rekao je portparol kompanije nemačkoj javnoj službi tagesschau.de. Lanac supermarketa Reve takođe razmatra finansijske podsticaje za zaposlene koji idu na vakcinaciju - trenutno su u toku pregovori sa sindikatom, rekao je portparol Reve-a, piše Dojče Vele. Aldi i Lidl iz SAD-a daju premiju u Nemačkoj ne. S druge strane, drugi trgovci nerado nude podsticaje zaposlenima koji su spremni da se vakcinišu. "Svaki zaposleni može sam da odluči da li želi da se vakciniše ili ne", naglašava Aldi Nord. "Vakcinacije su dobrovoljne."

Međutim, taj isti nemački popust mnogo je aktivniji u SAD-u. Tamo Aldi svojim zaposlenima koji idu na vakcinaciju plaća dvosatnu satnicu - tako da ne moraju da biraju između plate i zdravlja. Lidl takođe nagrađuje svoje zaposlene u podružnicama u SAD - sa po 200 dolara. Popust ističe da je novac namenjen pokrivanju troškova putovanja do mesta vakcinacije. Nagrade za vakcinaciju su široko rasprostranjene u Sjedinjenim Državama, ne samo u maloprodaji, već iu drugim industrijama. Neke kompanije koriste premije za vakcinaciju u marketinške svrhe. Na primer, lanac krofni Krispi Kreme poklanja jednu glaziranu krofnu onima koji podnesu dokaz o vakcinaciji - dnevno.+

Aviokompanije poput American Airlines-a svojim zaposlenima daju slobodan dan i 50 poena da pređu na avionske milje. Amazon daje potpuno vakcinisanim zaposlenima koji su u bliskom kontaktu sa kupcima 80 dolara. A Mekdoalds plaća vakcinisanim dodatnih četiri sata. A građani Nju Džersija koji su primili prvu dozu vakcine u odabranim pivarama mogu dobiti besplatno pivo. U državi Njujork oni koji su prvi put vakcinisani mogu dobiti besplatan džoint. Neobičnu nagradu organizuju aktivisti koji su nedavno pomogli u legalizaciji kanabisa u Njujorku. Ono što se dešava u "zemlji neograničenih mogućnosti" u Nemačkoj nailazi na skepticizam.

Poslovna udruženja su suzdržana. Na kraju, kompanije same odlučuju da li će i u kom obliku da daju podsticaje, rekli su iz maloprodajnog udruženja HDE. Nemački giganti i sindikati recimo, sproveo je list Handelsblatt, svih 30 kompanija kotiranih na nemačkoj berzi odbilo je da zaposlenima plati premiju za vakcinaciju. Između ostalog i zato što ne žele da vrše pritisak na kolege. A proizvođač motora MTU strahuje da bi finansijski podsticaji mogli ličnu odgovornost za preventivne zdravstvene mere gurnuti u drugi plan.

Sindikati se posebno opiru novčanim premijama u kompanijama. "Ako zaposleni sumnjaju u vakcinaciju," političari bi trebalo da otklone te sumnje, "rekao je sekretar sindikata Ver.di Orhan Akman Zidojče Cajtungu krajem marta. Radnička veća u kompanijama takođe strahuju da bi premije mogle da poremete mir u kompanijama i izazovu zavist. Stručnjaci su podeljeni Naučnici se ne slažu oko koristi od premija za vakcinaciju. Nora Šeč, profesor političke ekonomije na Institutu za tehnologiju Karlsrue (KIT), pozdravlja podsticaje za one koji su spremni da se vakcinišu.

Takođe premije vidi kao kompenzaciju za provedeno vreme. S druge strane, drugi bihejvioralni ekonomisti veruju da bi premije mogle podstaći nepoverenje i možda čak dovesti do pada spremnosti za vakcinaciju. Filip Sprenghoc, doktorant na Univerzitetu u Erfurtu, želeo je sam da se uveri kako stvari stoje. On i njegov tim sproveli su studiju u kojoj je nekoliko ispitanika dobilo od 25 do 200 evra za vakcinaciju. Rezultat: finansijski podsticaji nisu povećali spremnost za vakcinaciju. Studija je stoga logično naslovljena: "Novac nije sve." Spremnost za vakcinaciju povećava se za samo nekoliko procenata ako premija poraste na 1.000 evra ili više. "Sasvim je upitno da li se isplati plaćati tako visoke iznose ekonomski", kaže Sprenghoc . U zavisnosti od visine premije, Seč je izneo sasvim drugačija zapažanja.

U opširnijem istraživanju sa više od hiljadu ispitanika u SAD-u otkrila je da novčana nagrada deluje - od određenog iznosa ili "100 evra.“ "Premija pomaže ako je dovoljno visoka“, kaže ona. Ako je premalen, donosi više štete nego koristi. Spremnost za vakcinaciju čak je opala kada su građani dobili samo 20 dolara za dvostruki ubod iglom. A ako bi im se ponudilo 100 dolara u kombinaciji sa određenim rokom za vakcinaciju, 80 odsto ispitanih bilo bi voljno da se vakciniše. A kada im je ponuđeno 500 dolara, spremnost za vakcinaciju porasla je na oko 90 procenata. Profesorka Seč je čvrsto uveren da će se premije za vakcinaciju sve više plaćati i u Nemačkoj. Pre svega, to bi mogla biti opcija u bolnicama i staračkim domovima. Ona se poziva na poznati institut Ifo, koji procenjuje ekonomsku vrednost vakcinacije na 1.500 evra po osobi.

Kurir.rs/Večernji